الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدواء: الخط الساخن 15301 يعمل لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين خلال العيد

خط ساخن
خط ساخن

أكدت هيئة الدواء المصرية أن غرفة العمليات المركزية المنعقدة بمقر رئاسة الهيئة طوال أيام عيد الأضحى لمتابعة سوق الدواء متواصلة مع فروع الهيئة بالمحافظات على مدار الساعة؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي الغمراوي، رئيس الهيئة، وذلك لتأمين سلاسل الإمداد الدوائي، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بالسادة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر قنوات التواصل المختلفة، وذلك عند الكشف عن المخالفات التي تتعلق بسلامة تداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى أو استفسارات.

 

خدمات الخط الساخن

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن الخط الساخن يقدم 4 خدمات، وذلك عبر قاعدة بيانات خاصة يتم تحديثها والتدريب عليها بشكل دوري، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين وبين الإدارات المركزية المعنية بتلك الخدمات، وهم "السياسات الدوائية، العمليات، الرعاية الصيدلية".

وقالت هيئة الدواء المصرية الخدمات التي يقدمها الخط الساخن تتمثل فى خدمات "التوافر"؛ حيث يتم تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأماكن توافر المستحضرات الصيدلية، مع عرض المثائل والبدائل المتاحة بالسوق المصرية، بالإضافة لخدمة "اليقظة الصيدلية"، وتشمل خدمتي أثر عكسي وأثر عكسي نتيجة جودة مستحضر، وخدمة "تراخيص المنشآت الصيدلية" وتشمل ترخيص الصيدليات والمصانع والمكاتب العلمية، فضلًا عن خدمة "تقديم المخالفات" وتشمل خدمات مخالفات المنشآت والمستحضرات الصيدلية مع توضيح كامل لكيفية الاطلاع على المنشورات الصادرة عن الهيئة عبر الموقع الإلكتروني.

وتابعت هيئة الدواء: تأتي أهمية منصة الخط الساخن، من حيث كونها واحدة من أهم قنوات الاتصال المباشر مع الهيئة، حيث تعمل لمدة 24 ساعة طوال الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية، كما تمكن من التواصل مع أكبر شريحة من المواطنين ممن يتعذر عليهم استخدام باقي المنصات الإلكترونية، وكذلك تمكن المواطن من الحصول على الرد مباشرة من خلال قاعد بيانات ضخمة يتم تحديثها دوريًا، أو بحد أقصى خلال 24-72 ساعة، حال وجوب الرجوع للإدارة المختصة المعنية بالفحص والرد، واستيفاء البيانات المطلوبة لفحص كل شكوى وفق طبيعتها، حيث يتيح التواصل المباشر مع المواطنين القدرة على استيفاء جميع البيانات المطلوبة لفحص الشكوى.

 

منصة الخط الساخن

وأوضحت هيئة الدواء استقبال منصة الخط الساخن خلال الفترة من يناير من العام الجارى إلى أبريل الماضي بواقع 34600 شكوى واستفسار تم التعامل معها جميعًا.
يشار إلي أن الخط الساخن الخاص بالهيئة 15301، تم تدشينه في أكتوبر 2021، حيث تعاقدت الهيئة لتشغيله، وأصبح الخط الساخن واحدًا من أهم المنصات التي تتيح التواصل المباشر مع المواطنين في جميع الأوقات، حيث يعمل الخط بكفاءة وقوة تشغيل كاملة لضمان تقديم الخدمة للمواطنين يوميًا على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بما في ذلك العطلات الرسمية.

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