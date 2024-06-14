الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد أخضر وطاقة نظيفة.. 10 نقاط تبرز جهود مصر فى مكافحة التغيرات المناخية

اقتصاد أخضر
اقتصاد أخضر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع قناة dmc، تقريرًا يرصد جهود مصر في مكافحة التغيرات المناخية، ضمن سعيها إلى التحول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

جهود مصر في مكافحة التغيرات المناخية:

-العمل على التحول إلى الاقتصاد الأخضر وسعي الدولة لدمج البعد البيئي في كافة المجالات.

-السعي إلى تحضير الموازنة العامة للدولة بهدف الوصول إلى نسبة 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.

-إقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء الخلايا الفوتوفولتية مثل محطة الزعفرانة.

-مشروعات حماية السواحل الشمالية ومشروعات مواجهة الأمطار والسيول.

-مشروع القطار الكهربائي السريع العين السخنة- العاصمة الإدارية الجديدة وخطي المونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر.

-إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي والمعالجة الثلاثية وإعادة تأهيل الشبكة القومية للترع وقنوات المياه.

-قيام مركز البحوث الزراعية بإجراء بحوث على تأثير تغير المناخ على الإنتاج المحصولي، واستنباط أنواع جديدة لها القدرة على تحمل الحرارة.

-إطلاق المرحلة الأولى لمحطة إنتاج الهيدروجين الأخضر.

-إنتاج 28 ألف ميجا وات من طاقة الرياح باستثمارات تصل لـ 34 مليار دولار.

-تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة النظيفة ومعالجة المخلفات، وإنشاء الغابات الشجرية عن طريق عمل مشروعات استرشادية.

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