جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية والأدبي

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين 10 يونيو 2024 الماضي، في المواد غير المضافة للمجموع، بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في المواد الأساسية المضافة للمجموع بداية من يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 من الشهر الجاري.

إجازة عيد الأضحى لطلاب الثانوية العامة



ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2024، تبدأ يوم الخميس 13 يونيو حتى يوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم



وحول جدول امتحانات الثانوية العامة يوم الإثنين الموافق 10 يونيو تم امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: تم امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو: سيكون امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي رياضة



وحول امتحانات الثانوية العامة علمي رياضة يوم الاثنين الموافق 10 يونيو: تم امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: تم امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الفيزياء، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة جبر والهندسة الفراغية، ويوم السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل، والأربعاء الموافق 17 يوليو: الرياضيات التطبيقية استاتيكا، ويوم السبت الموافق 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي



وحول جدول الثانوية العامة للشعبة الأدبية: يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024: تم امتحان التربية الدينية والوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو: تم امتحان الاقتصاد والإحصاء، ويوم السبت الموافق 22 يونيو: امتحان اللغة العربية، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو: امتحان مادة التاريخ، ويوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الجغرافيا، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان علم النفس، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق.