الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة 13 كنيسة.. اختتام المؤتمر السنوي لمخدومي "فرح وعطاء" بالقاهرة

المؤتمر السنوي لمخدومي
المؤتمر السنوي لمخدومي "فرح وعطاء

اختتمت أمس، فعاليات المؤتمر السنوي لمخدومي فرح وعطاء بالقاهرة، والذي يأتي تحت عنوان «أما أن فصلاة»، و قد أقيم المؤتمر بفيلا الشهيد بفايد، بمشاركة 13  كنيسة، من رعايا القاهرة.

 أبرز المشاركين في الفعاليات

و شارك في فعاليات المؤتمر كلٌ من: الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والقمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بالإضافة إلى الأخت منال مجلع، والأخت روزانا عدلي، من الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بالمعادي.

كذلك، شهد المؤتمر مشاركة الأخت ماري يونان، والأخ مجدي حنا، والأخت فيفي سمعان، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا، مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

 تفاصيل اليوم الختامي

بدأ اليوم الختامي بصلاة مسبحة قلب يسوع، وتلاوة بعض الترانيم الروحية، بقيادة الأخوات الراهبات، ومخدومي فرح وعطاء، ثم تم الاحتفال بصلاة القداس الإلهي.

وعقب ذلك، ألقى الأب جورج تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ولا تدخلنا في تجربة". وانتهى المؤتمر بالتقييم الختامي، ثم   قدم المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء، والأخت ماري يونان كلمات الشكر لجميع من ساهم في إنجاح المؤتمر، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

المؤتمر السنوي لمخدومي فرح وعطاء أما أن فصلاة لأب جورج جميل المرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية القمص مرقس لطفي كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير

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