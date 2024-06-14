يحتفل العالم سنويًا في 14 يونيو من كل عام، بـاليوم العالمي للمتبرعين بالدم، لتسليط الضوء على أهمية التبرع ومساعدة الغير، ويحث اليوم أيضًا الناس على التبرع بالدم للمساعدة في الإمداد المستمر بالدم الصحي لصناعة الرعاية الصحية.

يعد التبرع بالدم مهمة مطلوبة للإمداد المستمر بالدم الصحي لصناعة الرعاية الصحية، يتم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم في كل عام لرفع مستوى الوعي حول أهمية التبرع بالدم وحث المزيد من الناس على التبرع بالدم وبينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، وعليه نستعرض تفاصيل الاحتفال بهذا اليوم، وفقًا لموقع Hindustan times.

في يومه العالمي 2024.. تعرف على فوائد التبرع بالدم

4 فوائد صحية مذهلة لـ التبرع بالدم:

1 - يعزز صحة القلب:

التبرع بالدم يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من لزوجة الدم، مما يساعد أيضًا في التخفيف من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية ويساعد التبرع بالدم في الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحي، مما يقلل من الضغط على القلب.

2 - تقليل مخزون الحديد:

يمكن أن يؤدي الحديد الزائد في الدم إلى داء ترسب الأصبغة الدموية - وهي حالة يمكن أن تسبب ضررًا لأعضاء مثل القلب والكبد. عندما نتبرع بالدم بانتظام، يتم استنفاد الحديد الزائد، مما يساهم في الصحة العامة.

3 - إنتاج خلايا دم جديدة:

بعد التبرع بالدم، يعمل الجسم على تعويض ما فقده من الدم ويساعد ذلك في إنتاج خلايا دم جديدة ويساعد أيضًا في تعزيز قدرة الجسم على إنتاج خلايا جديدة وأداء المهام بفعالية.

4 - يحسن الصحة النفسية

إن معرفة أن الدم الذي تبرعنا به يمكن أن ينقذ حياة، أو يساعد شخصًا في حالة حرجة، يمنحنا دفعة نفسية، ويجعلنا نشعر بالتحسن.