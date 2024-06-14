الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية بحلول عيد الأضحى

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته الأب مرقس سليمان، راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة، بقنا، والأخت تريزينا حنا، رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات، بقنا، والأخت كاترين ثروت مديرة المدرسة، إلى ديوان عام محافظة قنا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسيادة لللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وفي أجواء تملئها المحبة، أكد نيافة المطران حرصه بهذا اللقاء، وأن الشعب المصرى نسيج وطني واحد، يتميز بعمق المشاعر، التي تجسد الروح المصرية السمحة، التي يشهد التاريخ على تماسكها.

وأعرب المحافظ عم سعادته بهذه الزيارة والتهنئة، التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتًا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين أبناء الشعب المصري، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن، تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفي سياق متصل، توجه الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، إلى القيادات الأمنية، والسيادية بمحافظة قنا، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى ديوان محافظة الأقصر، وبصحبته ممثلي الإيبارشية من الإكليروس، والعلمانيين، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك للوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وأكد الأنبا عمانوئيل على وحدة النسيج الوطني، والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتكريس مبدأ المواطنة، وقبول الأخر، لترسيخ وحدة الوطن، وتوثيق الأخوة والمحبة بين جميع المصريين، وأن الأعياد فرصة، لتجديد دعائم الود والمحبة، التي تربط المصريين، الذين يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان.

وأشاد صاحب النيافة بالمشروعات الضخمة، التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات، وبناء الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الحكيمة، والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن محافظة الأقصر لها نصيب كبير في هذه الخطة، وأكبر دليل على ذلك هو افتتاح محور اللواء سمير فرج، شمال مدينة الأقصر.