الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا عمانوئيل يهنئ محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية بحلول عيد الأضحى

الانبا عمانوئيل خلال
الانبا عمانوئيل خلال الزيارة

توجه الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، وبصحبته الأب مرقس سليمان، راعي كنيسة هروب العائلة المقدسة، بقنا، والأخت تريزينا حنا، رئيسة دير الراهبات الفرنسيسكانيات، بقنا، والأخت كاترين ثروت مديرة المدرسة، إلى ديوان عام محافظة قنا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسيادة لللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وفي أجواء تملئها المحبة، أكد نيافة المطران حرصه بهذا اللقاء، وأن الشعب المصرى نسيج وطني واحد، يتميز بعمق المشاعر، التي تجسد الروح المصرية السمحة، التي يشهد التاريخ على تماسكها.

وأعرب المحافظ عم سعادته بهذه الزيارة والتهنئة، التي تؤكد على سلامة وقوة النسيج الوطني المصري، لافتًا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين أبناء الشعب المصري، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن، تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وفي سياق متصل، توجه الأنبا عمانوئيل، والوفد المرافق له، إلى القيادات الأمنية، والسيادية بمحافظة قنا، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

توجه نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، إلى ديوان محافظة الأقصر، وبصحبته ممثلي الإيبارشية من الإكليروس، والعلمانيين، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك للوزير المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وأكد الأنبا عمانوئيل على وحدة النسيج الوطني، والتعايش بين كافة أطياف المجتمع المصري، وتكريس مبدأ المواطنة، وقبول الأخر، لترسيخ وحدة الوطن، وتوثيق الأخوة والمحبة بين جميع المصريين، وأن الأعياد فرصة، لتجديد دعائم الود والمحبة، التي تربط المصريين، الذين يشاركون بعضهم الأفراح والأحزان.

وأشاد صاحب النيافة بالمشروعات الضخمة، التي تقوم بها الدولة المصرية على كافة المستويات، وبناء الجمهورية الجديدة، تحت القيادة الحكيمة، والرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن محافظة الأقصر لها نصيب كبير في هذه الخطة، وأكبر دليل على ذلك هو افتتاح محور اللواء سمير فرج، شمال مدينة الأقصر.

الانبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك الأب مرقس سليمان كنيسة هروب العائلة المقدسة

مواد متعلقة

أسقف نجع حمادى يقدم التهنئة لبعض القيادات والمسئولين بمحافظة قنا بعيد الأضحى

الأنبا بضابا يترأس سيامة ستة دياكونيين فى نجع حمادى

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس يهنئ المفتي ووزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

اتصال هاتفي من قداسة البابا تواضروس بفضيلة شيخ الأزهر.. إليك التفاصيل

البابا تواضروس يهنئ "الوزراء" بعيد الأضحى المبارك

قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

قبيل انطلاق احتفالاته.. من هو مؤسس دير المحرق بأسيوط؟

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

وزير الصحة يترأس غرفة الأزمات والطوارئ المركزية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى

واشنطن وسول تحذران من توجه بوتين إلى بيونج يانج

فى اتصال هاتفى.. وزيرة الهجرة تتواصل مع ذوى الشقيقين المتوفيين بالسعودية وتعرب عن تعازيها لهم

بالأسماء.. 5 مصابين فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح