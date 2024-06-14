الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال مؤتمر العمل الدولي.. مناقشة آليات تنفيذ "إعلان المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وفد وزارة العمل المشارك في فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف، رولان جيسا رئيسة وحدة الشركات متعددة الجنسيات، وشراكة الشركات بمنظمة العمل الدولية، وجوزيه لابورت أخصائية المسئولية المجتمعية بالمنظمة، وذلك لمناقشة الخطوات القادمة للدولة المصرية،لتفعيل«إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»، الصادر عن منظمة العمل الدولية.

خطة وطنية شاملة

وأكد الجانبان على تشكيل لجنة  للتواصل بين الجهات المعنية، لوضع خطة وطنية شاملة، لتنفيذ الإعلان، على أن تشمل أنشطة للترويج لهذا الإعلان الدولي،وبعض الأنشطة الخاصة ببناء القدرات، ورفع الوعى لدى الشركات بأهميته وكيفية تطبيق مبادئه.

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وبحسب بيان صحفي اليوم الجمعة، أشادت رولان خلال الاجتماع، بالخطوات التى تتخذها مصر بشأن تبني تنفيذ الإعلان الثلاثي، وأبدت استعداد "لمنظمة لدعم تلك الخطوات والمساهمة في أنشطة الخطة الوطنية.

شارك في اللقاء، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، والدكتورة رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.

وكان وزير العمل حسن شحاتة، أكد في بيان رسمي مطلع العام الجاري 2024، تبني مصر تنفيذ مبادئ هذا الإعلان، في إطار  توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ«تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر»، وأن هذا توجه عام في الجمهورية الجديدة، حيث أوضح  أهمية تفعيل «إعلان المبادئ الثُلاثي بشأن المُنشآت مُتعدِّدة الجنسيَّة والسياسة الاجتماعية»،والصادر عن منظمة العمل الدولية،والمعتمد من الحكومات وأصحاب العمل والعمال حول العالم منذ عام 1977، والذي يُعتبر بمثابة صكّ «المنظمة الدولية» التابعة للأمم المتحدة، الوحيد الذي يُقدِّم توجيهات مباشرة حول كيفية مساهمة الشركات متعددة الجنسيات، في تحقيق عمل لائق للجميع، ويُسلِّط الضوء على الدور المركزي للحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، فضلًا عن العلاقات الصناعية والحوار الاجتماعي،وترسيخ ثقافة التحوُّل من اقتصاد غير مُنظَّم إلى اقتصاد مُنظَّم.

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
وزارة العمل مؤتمر العمل الدولي الشركات متعددة الجنسيات منظمة العمل الدولية وزير العمل حسن شحاتة الرئيس عبدالفتاح السيسي

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