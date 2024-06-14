الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة هو كارت ذكي أتاحته الدولة المصرية ويصدر من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، ويستفيد منه جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحاملين لشهادة إعاقة بنسبة 40% أو أكثر.

ويهدف كارت الخدمات المتكاملة إلى توفير العديد من الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين مستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع.

كيفية الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

يمكن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية.

1- توجه إلى إحدى مكاتب الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بمحافظة السكن.

2- ملء استمارة طلب الحصول على الكارت

3- تقديم المستندات المطلوبة، تشمل.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادة إعاقة حديثة صادرة من إحدى الجهات الطبية المعتمدة.

صورة من آخر شهادة دراسية.

4 صور شخصية حديثة.

صورة من دفتر العائلة.

4- فحص المستندات وإجراء الكشف الطبي على المتقدم.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه يتم فحص المستندات والبيانات، وفي حال استيفاء الشروط، يتم إصدار الكارت خلال 15 يومًا.

طرق الاستعلام عن نتيجة كارت الخدمات المتكاملة..

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الخطوات التالية.

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

- الضغط على تبويب "خدمات ذوي الإعاقة".

- اختيار "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

- إدخال الرقم القومي الخاص بك.

- الضغط على "استعلام".

إذا تم قبول طلبك، ستظهر لك رسالة تفيد بذلك، مع إمكانية حجز موعد لاستلام الكارت من مكتب التأهيل الاجتماعي، وإذا لم يتم قبول طلبك، ستظهر لك رسالة توضح سبب الرفض.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن موعد الكشف الطبي من خلال نفس الموقع.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

أتاحت الدولة المصرية عدد من المزايا لكارت الخدمات المتكاملة لذوى الإحتياجات الخاصة وهى:-