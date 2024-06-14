الأنبا توماس يهنئ محافظ الجيزة بعيد الأضحى المبارك

زار الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، أمس، ديوان عام محافظة الجيزة، لتقديم التّهنئة للّواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رافقه القُمُّص ميلاد موسى، وكيل عام المُطرانيّة، والأب فرنسيس وجدي، مساعد راعي كنيسة مار جرجس، بالجيزة.

وفي لقائه، قدّم الأنبا توماس كلّ الشكر لمحافظ الجيزة، على المجهود المبذول في خدمة المواطنين، كما حمل له أسمى الأمنيات بالتّوفيق في المرحلة القادمة.

مطران إيبارشية طيبة يهنئ محافظ الأقصر بحلول عيد الأضحى المبارك



في سياق متصل، كان الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، قد زار ديوان محافظة الأقصر، وبصحبته ممثلي الإيبارشية من الإكليروس، والعلمانيين، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب محافظ الأقصر بنيافة المطران، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى عمق المشاعر، التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيدًا بعظمة وحدة الشعب المصرى، وتماسكه.