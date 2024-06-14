الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا توماس يهنئ محافظ الجيزة بعيد الأضحى المبارك

الانبا توماس
الانبا توماس

زار الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، أمس، ديوان عام محافظة الجيزة، لتقديم التّهنئة للّواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

رافقه القُمُّص ميلاد موسى، وكيل عام المُطرانيّة، والأب فرنسيس وجدي، مساعد راعي كنيسة مار جرجس، بالجيزة.
وفي لقائه، قدّم الأنبا توماس كلّ الشكر لمحافظ الجيزة، على المجهود المبذول في خدمة المواطنين، كما حمل له أسمى الأمنيات بالتّوفيق في المرحلة القادمة.

 مطران إيبارشية طيبة يهنئ محافظ الأقصر بحلول عيد الأضحى المبارك 
 

في سياق متصل، كان  الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك،  قد زار ديوان محافظة الأقصر، وبصحبته ممثلي الإيبارشية من الإكليروس، والعلمانيين، لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك للمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ورحب محافظ  الأقصر بنيافة المطران، والوفد المرافق له، مشيرًا إلى عمق المشاعر، التي تعكس جوهر الروح المصرية السمحة على مر العصور، مشيدًا بعظمة وحدة الشعب المصرى، وتماسكه.

الانبا توماس عدلي م طران إيبارشية الجيزة والفي وم وبني سويف للاقباط الكاثوليك للأقباط الكاثوليك ديوان عام محافظة الجيزة عيد الأضحى

مواد متعلقة

أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة لبعض القيادات والمسؤولين بمحافظة قنا بعيد الأضحى

الأنبا بضابا يترأس سيامة ستة دياكونيين فى نجع حمادى

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بعيد الأضحى المبارك

البابا تواضروس يهنئ المفتي ووزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك

اتصال هاتفي من قداسة البابا تواضروس بفضيلة شيخ الأزهر.. إليك التفاصيل

البابا تواضروس يهنئ "الوزراء" بعيد الأضحى المبارك

قداسة البابا يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

قبيل انطلاق احتفالاته.. من هو مؤسس دير المحرق بأسيوط؟

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

5 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح