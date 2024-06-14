"القاهرة الإخبارية": تساقط القذائف الإسرائيلية بشكل عشوائى على المنازل فى رفح الفلسطينية

أفاد بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بسماع دوي انفجارات ناجمة عن تساقط قذائف المدفعية الإسرائيلية تجاه مدينتي رفح وخان يونس، والتي تتساقط بشكل عشوائي محدثة دمارا كبيرا في المنازل.

المناطق الغربية في مدينة رفح تشهد إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن المناطق الغربية في مدينة رفح تشهد إطلاق نار كثيف من الزوارق الحربية الإسرائيلية، التي منعت الصيادين من دخول البحر.

وأشار إلى أن المحافظة الوسطى شهدت نوعًا من الهدوء، مقارنة بالأيام الماضية، رغم الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية مستهدفة منزل في البريج، أدى لاستشهاد طفل و10 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

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