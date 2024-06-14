طريقة تحضير الرقاق باللحمة في المنزل لعيد الأضحى

تُعد الرقاق باللحمة من الأطباق التقليدية والمحببة في عيد الأضحى، وتتميز بنكهتها اللذيذة وقيمتها الغذائية العالية، وتقدم “الدستور”، وفيما يلي خطوات تحضير هذا الطبق الشهي في المنزل:

مكونات طريقة عمل الرقاق باللحمة

- 1 كيلو رقاق جاف

- 1 كيلو لحم مفروم

- 2 بصل كبير مفروم ناعم

- 4 ملاعق كبيرة سمن

- 2 كوب مرق لحم

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- 1 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

- 2 كوب لبن (حليب) كامل الدسم

طريقة عمل الرقاق باللحمة

تحضير اللحم:

- في مقلاة كبيرة، سخني ملعقتين كبيرتين من السمن.

- أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

- أضيفي اللحم المفروم وقلبيه جيدًا حتى ينضج ويصبح بني اللون.

- أضيفي الملح، الفلفل، البهارات، والقرفة (إذا كنتِ تفضلينها)، وقلبي المكونات جيدًا حتى تمتزج النكهات.

كيفية تحضير الرقاق:

- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- ادهني صينية الفرن بقليل من السمن.

- ضعي ورقة من الرقاق في المرق الدافئ لبضع ثواني حتى تصبح طرية.

- ضعي الورقة في الصينية وادهنيها بقليل من السمن.

- كرري العملية بوضع نصف كمية الرقاق في الصينية، دهن كل ورقة بالسمن بين الطبقات.

طرق إضافة اللحم:

- بعد وضع نصف كمية الرقاق في الصينية، أضيفي خليط اللحم المفروم ووزعيه بالتساوي.

- تابعي وضع باقي الرقاق فوق اللحم، مع دهن كل ورقة بالسمن بين الطبقات.

كيفية التحضير للخبز:

- في وعاء صغير، اخفقي كوبين من اللبن (الحليب) مع بيضة واحدة (اختياري للحصول على سطح ذهبي).

- صبي خليط اللبن فوق الرقاق بالتساوي.

- باستخدام سكين، قطعي الرقاق إلى مربعات أو مستطيلات لتسهيل التقديم بعد الخبز.

الخبز:

- أدخلي الصينية إلى الفرن المسخن مسبقًا واخبزي الرقاق لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى يصبح الوجه ذهبي ومقرمش.

التقديم:

- أخرجي الرقاق من الفرن ودعيه يبرد قليلًا قبل التقديم.

- قدميه ساخنًا بجانب السلطات أو أي طبق آخر تفضلينه.

بذلك تكونين قد أتممتِ تحضير طبق الرقاق باللحمة اللذيذ والمثالي للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، واستمتعي بالطعم الشهي مع عائلتك وأصدقائك.