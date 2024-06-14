الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. ألمانيا واسكتلندا يقصان شريط افتتاح يورو 2024

كأس أمم أوروبا 2024
كأس أمم أوروبا 2024

يقص منتخبا ألمانيا واسكتلندا، شريط انطلاق نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عندما يلتقيا مساء اليوم الجمعة، في المباراة الافتتاحية للبطولة التي ستقام على الأراضي الألمانية خلال الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

وستنطلق المباراة الافتتاحية بين المنتخبين الألماني والأسكتلندي، في تمام العاشرة مساء (بتوقيت القاهرة)، على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونيخ، ضمن المجموعة الأولى التي تضم المجر وسويسرا.

وتبحث ألمانيا عن بداية قوية للبطولة  مستهل رحلتها نحو البحث عن اللقب الرابع لكأس أمم أوروبا والأول منذ نسخة عام 1996.

وتوج منتخب ألمانيا باللقب القاري للمرة الأولى عام 1972 على حساب الاتحاد السوفيتي، بينما حصدت ألمانيا، اللقب الثاني في نسخة عام 1980، على حساب بلجيكا، بينما توج «المانشافت» بلقبه الثالث عام 1996، على حساب جمهورية التشيك.

ويأمل المنتخب الألماني، في حصد لقب النسخة الحالية من أمم أوروبا، من تجاوز خيبة الأمل التي تعرض لها في السنوات الأخيرة، بعد فشله في تخطى دور المجموعات في بطولتي كأس العالم 2018 في روسيا و2022 في قطر، إلى جانب خروجه المبكر من يورو 2020، من دور الـ 16.

وعلى الجانب الأخر، يأمل منتخب اسكتلندا في تقديم مسيرة طيبة في الظهور الرابع له في كأس الأمم الأوروبية، بعد أن شارك من قبل في ثلاث نسخ سابقة، أعوام 1992، 1996، 2020.

المنتخب الاسكتلندي يسعى لتجاوز دور المجموعات

ويسعى المنتخب الأسكتلندي، في النسخة الحالية لتجاوز دور المجموعات، بعد أن فشل في عبور هذا الدور في المشاركات الثلاثة السابقة.

وسيعول منتخب ألمانيا، بقيادة مدربه جوليان ناجيلسمان، على كتيبة من النجوم واللاعبين أصحاب الخبرات، في مقدمتهم القائد ألكاي جوندوجان، وصانع الألعاب توماس مولر، والمهاجم كاي هافريتز، ولاعب الوسط المخضرم توني كروس، إلى جانب الحارس مانويل نوير.

وعلى الآخر، سيعتمد منتخب اسكتلندا، بقيادة مدربه ستيف كلارك، على قدرات كل من شي أدامز، وثلاثي الوسط جون ماكجين، وكالوم ماكجريجور، وسكوت ماكتوماني، والمدافع جاك هندري، المحترف في صفوف فريق الاتفاق السعودي.

وسيدير مباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا، طاقم فرنسي بقيادة الحكم الدولي كليمنت توربين.

كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 منتخب المانيا ملعب أليانز أرينا جوليان ناجيلسمان ستيف كلارك ألمانيا واسكتلندا

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