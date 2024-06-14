الفراخ البيضاء بـ95 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق وسجلت أسعار الدواجن الحمراء الساسو، تسليم أرض المزرعة 102 جنيه، وتباع للمستهلك بين 110 جنيهات و125 جنيهًا، فيما سجلت سجلت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا، نحو 89 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا، بينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا على أرض المزرعة تباع للمستهلك ب 95 جنيها.

وكان أكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن انخفضت إلى أقل من 75 جنيها في المزرعة خلال الفترة الماضية وارتفعت بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الموجة الماضية حيث أثر ارتفاع درجات الحرارة على المزارع الصغيرة وزادت نسبة النفوق وبعض المزارع قامت ببيع الدواجن عند وزن صغير 1.5 كيلو وزيادة الطلب على الدواجن نتيجة ارتفاع أسعار البدائل من اللحوم الحمراء الأسماك.

اسعار الفراخ اليوم

وقال العناني في تصريحات لـ"الدستور" إن هناك طلب على الدواجن، وخلال أسبوعين وقبل العيد ستنخفض الأسعار وسعر الدواجن حاليا في المزرعة 91 جنيها تصل للمستهلك بـ99 و100 جنيه حسب كل منطقة، مشيرا إلى زيادة الاستهلاك نتيجة الإقبال على الدواجن أكثر من اللحوم والأسماك خاصة مع اقتراب عيد الأضحى وتفضيل المواطنين تناول الدواجن على اللحوم.

ومن جهته، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن تراجعت بعد شهر رمضان أي أقل من 75 جنيها، وجاءت الموجة الحارة لتؤثر على المزارع، فيما قامت وزارة الكهرباء بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين في القاهرة بينما قطعتها في المحافظات والظهر الصحراوي مناطق انتشار مزارع الدواجن لمدة 5 ساعات على المزارع الصغيرة والمتوسطة والتي لا يوجد بها مبردات أو بدائل وذلك في درجة حرارة 42 درجة مئوية أدى إلى نفوق الدواجن في المزارع.