قبل عيد الأضحى.. طرق طبيعية للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة في الجسم

قبل العيد، يتسارع العديد من الناس للبحث عن طرق فعالة وآمنة للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة في الجسم، هنا نقدم بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة بطريقة آمنة وفعالة، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

طرق التخلص من اسمرار المناطق الداكنة

الليمون

الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعمل كمبيض طبيعي للبشرة، يمكنك استخدام عصير الليمون الطازج كالتالي:

- قم بعصر الليمون.

- استخدم قطنة لتطبيق العصير على المناطق الداكنة.

- اتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد الاستخدام لتجنب التحسس.

الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا معروف بخصائصه المهدئة والمبيضة للبشرة:

- قم باستخلاص الجل الطازج من ورقة الألوفيرا.

- طبق الجل على المناطق الداكنة واتركه لمدة 20-30 دقيقة.

- اغسله بالماء الفاتر.

- يمكنك تكرار هذه العملية يوميًا.

الزبادي والعسل

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، بينما العسل يرطب البشرة:

- اخلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من العسل.

- طبق الخليط على المناطق الداكنة واتركه لمدة 20 دقيقة.

- اغسله بالماء الفاتر.

- يمكن استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطات للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة

الكركم والحليب

الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة وله خصائص مبيضة، والحليب يعمل كمقشر طبيعي:

- اخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين من الحليب.

- طبق الخليط على المناطق الداكنة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

- اغسله بالماء الفاتر.

- استخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

مقشر السكر وزيت الزيتون

السكر يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة، وزيت الزيتون يرطب البشرة:

- اخلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من زيت الزيتون.

- دلك المناطق الداكنة بالخليط بحركات دائرية لبضع دقائق.

- اغسله بالماء الفاتر.

- يمكن استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع.

نصائح إضافية

- تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدم واقي الشمس بانتظام.

- حافظ على ترطيب البشرة بشرب كميات كافية من الماء.

- تناول غذاءً متوازنًا يحتوي على الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

باتباع هذه الطرق الطبيعية، يمكن تحقيق تفتيح ملحوظ للبشرة والاستمتاع ببشرة نضرة ومشرقة قبل العيد.