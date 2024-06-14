الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى.. طرق طبيعية للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة في الجسم

وصفات لتفتيح لون
وصفات لتفتيح لون البشرة

قبل العيد، يتسارع العديد من الناس للبحث عن طرق فعالة وآمنة للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة في الجسم، هنا نقدم بعض الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تفتيح البشرة بطريقة آمنة وفعالة، وذلك بحسب ما جاء فى موقع "هيلث" الطبي.

طرق التخلص من اسمرار المناطق الداكنة

الليمون

الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعمل كمبيض طبيعي للبشرة، يمكنك استخدام عصير الليمون الطازج كالتالي:

- قم بعصر الليمون.

- استخدم قطنة لتطبيق العصير على المناطق الداكنة.

- اتركه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسله بالماء الفاتر.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة بعد الاستخدام لتجنب التحسس.

مع ارتفاع درجات الحرارة.. وصفات طبيعية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة

الألوفيرا (جل الصبار)

الألوفيرا معروف بخصائصه المهدئة والمبيضة للبشرة:

- قم باستخلاص الجل الطازج من ورقة الألوفيرا.

- طبق الجل على المناطق الداكنة واتركه لمدة 20-30 دقيقة.

- اغسله بالماء الفاتر.

- يمكنك تكرار هذه العملية يوميًا.

الزبادي والعسل

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، بينما العسل يرطب البشرة:

- اخلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من العسل.

- طبق الخليط على المناطق الداكنة واتركه لمدة 20 دقيقة.

- اغسله بالماء الفاتر.

- يمكن استخدام هذا القناع مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطات للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة 

الكركم والحليب

الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة وله خصائص مبيضة، والحليب يعمل كمقشر طبيعي:

- اخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين من الحليب.

- طبق الخليط على المناطق الداكنة واتركه لمدة 15-20 دقيقة.

- اغسله بالماء الفاتر.

- استخدم هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

مقشر السكر وزيت الزيتون

السكر يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة، وزيت الزيتون يرطب البشرة:

- اخلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من زيت الزيتون.

- دلك المناطق الداكنة بالخليط بحركات دائرية لبضع دقائق.

- اغسله بالماء الفاتر.

- يمكن استخدام هذا المقشر مرة واحدة في الأسبوع.

نصائح إضافية

- تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدم واقي الشمس بانتظام.

- حافظ على ترطيب البشرة بشرب كميات كافية من الماء.

- تناول غذاءً متوازنًا يحتوي على الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن.

باتباع هذه الطرق الطبيعية، يمكن تحقيق تفتيح ملحوظ للبشرة والاستمتاع ببشرة نضرة ومشرقة قبل العيد.

طرق طبيعية للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة فى الجسم للتخلص من اسمرار المناطق الداكنة فى الجسم المناطق الداكنة فى الجسم الداكنة مسكات للجسم

مواد متعلقة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. وصفات طبيعية تساعد في ترطيب وتغذية البشرة

زي الحرير.. وصفات طبيعية لحماية شعرك من التساقط في الصيف

7 ماسكات طبيعية.. إزاي تخلي وشك ينور بدون مكياج

تزامنًا مع ارتفاع الحرارة. نصائح لحماية شعرك من الجفاف

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

تزامنًا مع الموجة الحارة.. نصائح لترطيب جسمك خلال الأيام الحالية

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

بشكل آمن.. طرق طبيعية للتخلص من مشكلة التعرق خلال الصيف

الأكثر قراءة

عاجل| حفيظ دراجى يصدم الأهلى: زين الدين بلعيد فى طريقه إلى الدورى البلجيكى

موعد إعلان نتائج مزايدة الذهب.. وحقيقة فوز 3 شركات عالمية

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

ضبط 15 شخصًا في مشاجرة بين عائلتين بالمنوفية

"فاعل الخير" وراء مقتل مسنة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 252 للحرب..الاحتلال الإسرائيلى يكثف مجازره فى غزة و37 ألف شهيد حصيلة العدوان

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردًا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة