المجر: الناتو يريد إنشاء قواعد عسكرية لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، إن الناتو يريد إنشاء قواعد عسكرية في بولندا ورومانيا وسلوفاكيا لتنسيق إمدادات الأسلحة إلى كييف، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكان نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو، قال إن دور الأسلحة النووية في التخطيط العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" يتزايد باستمرار، لافتًا إلى الحديث عن نشر أسلحة نووية للناتو في بولندا ودول أوروبية أخرى.

وقال جروشكو- في تصريحاتٍ أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - إنه "بالنظر إلى التدريبات الأخيرة للناتو والبيانات الحديثة له، يمكننا ملاحظة أن دور الأسلحة النووية في التخطيط العسكري للناتو بات يتزايد باستمرار، وهناك حديث عن استخدام أسلحة نووية في بولندا ودول أخرى"، مشددًا على أنه يتعين على روسيا أن تضع ذلك في عين الاعتبار.