الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غالبيتهم من النساء والأطفال.. 19 شهيدا إثر قصف الاحتلال لمنازل وسط وغربي غزة

غزة
غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات عنيفة علي مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحي.

وطالت الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي المكثف منازلا في وسط وغربي مدينة غزة، وسقوط نحو 19 شهيدا وعشرات الإصابات.

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وكان من بين الشهداء 3 أطفال و3 نساء، جراء غارة إسرائيلية على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، كما استشهد 3 نساء أخريات بغارة استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب المدينة.

 قصف مدفعي مكثف للمناطق الشمالية والشرقية لمخيمي البريج والنصيرات

كما شهدت المناطق الشمالية والشرقية لمخيمي البريج والنصيرات قصفا مدفعيا مكثفا، فيما أعلن عن ارتقاء طفل فلسطيني وإصابة عدد آخر في القصف الذي استهدف أحد المنازل في مخيم البريج.

كما أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي علي مدينة رفح، بالتزامن مع إعادة انتشار اليات جيش الاحتلال العسكرية من وسط المدينة صوب الحدود المصرية مع القطاع.

كما قام جيش الاحتلال بنسف عشرات المنازل في منطقتي المغراقة والزهراء القريبتين من محور نيتساريم.

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استشهاد 3 فلسطينيات وطفل فى قصف للاحتلال على مدينة غزة

الاحتلال يواصل عدوانه الوحشي علي قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ252 من عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وارتكاب المجازر المروعة بحق أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات والقصف الجوي والمدفعي العشوائي في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث قصفت منازل المواطنين وتجمعاتهم وسط وجنوب القطاع، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال ركز غاراته العشوائية على مدينة غزة، إلى جانب مدينتي خان يونس ورفح

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