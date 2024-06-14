الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز

قبل عيد الأضحى.. اعرفي طريقة عمل الحمام المغربي في البيت

الحمام المغربي
الحمام المغربي

يبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طريقة عمل الحمام المغربي في البيت، بدلًا من الذهاب إلى الصالون وغيره من الأماكن الخاصة بالمرآة، ومع حلول عيد الأضحى 2024 تعمل السيدات على الظهور بشكل مختلف والاهتمام بالشعر والبشرة للظهور بـ نيولوك مختلف ومميز.

يعد الحمام المغربي من أحد الطرق الفعالة التي تحرص عليها السيدات لإزالة الجلد الميت من الجسم، لذلك سنقدم لكي طريقة عمل الحمام المغربي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وإليكم الخطوات في السطور التالية وفقًا لموقع "healthybuilderz" الطبي.

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اعرفي طريقة عمل الحمام المغربي في البيت

في الخطوة الأولى- احضري الطمي المغربي وقومي بتكسيره لقطع صغيرة، ضيفي معلقة كبيرة من الزبادى ومثلها عسل واخلطيهم ببعض جيدا، افتحي الماء الساخن بالحمام لمدة عشر دقائق حتى يمتلأ بالبخار والذي سوف يساعدك على فتح مسام جسمك ويمتص الصابون بشكل أفضل ويسهل عملية تقشير الجلد الميت.

طريقة عمل الحمام المغربي في البيت

في الخطوة الثانية - احرصي على الجلوس في حمام البخار لمدة لا تقل عن 14 دقيقة، واغمري جسدك في الماء الدافئ ليرطب بشرتك، بعدها ابدأي بتدليك جسدك بالصابون بشكل دائري.

في الخطوة الثالثة - بعد الانتهاء من التدليك تأتي خطوة تقشير الجسم، من خلال استخدام القفازات وتدليك البشرة من أسفل لأعلى والعكس لإزالة الجلد الميت، بعدها احرصي على أخذ حمام دافئ لإزالة الصابون والتقشر.

الفوائد الصحية من الإلتزام بعمل الحمام المغربي

1 - تفتيح المسام.
2 - تنشيط الدورة الدموية.
3 - طرد السموم خارج الجسم.

ثانيا: الفوائد الجمالية:-
1 - توحيد لون البشرة.
2 - التخلص الجلد الميت.
3 - التخلص من العلامات الزرقاء فى الجسم.
4 - يمنحنا النعومة.
5 - يضفى نوعا من البهجة على البشرة.

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