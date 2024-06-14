مع ارتفاع الحرارة.. طوارئ بقطاعات "الري" خلال عيد الأضحى

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة استعدادات وجاهزية كل أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية والتي تشهد زيادة في الطلب على المياه لمواجهة احتياجات الزراعات الصيفية، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز، بالإضافة لموجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، ما يؤدي لزيادة الطلب على المياه، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود واستمرار المتابعة من كل العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

وأضاف أن فترة أقصى الاحتياجات سبقها شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع هذه الفترة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالي ٣٣ ألف كيلومتر من الترع وحوالي ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.

رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ

ووجَّه الدكتور سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف ومتابعة الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ.

كما شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.