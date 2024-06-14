الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع ارتفاع الحرارة.. طوارئ بقطاعات "الري" خلال عيد الأضحى

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة استعدادات وجاهزية كل أجهزة الوزارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور سويلم، إلى أن إجازة العيد الحالية تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية والتي تشهد زيادة في الطلب على المياه لمواجهة احتياجات الزراعات الصيفية، بالتزامن مع تأخر زراعة القطن هذا العام ليكون في نفس توقيت زراعة الأرز، بالإضافة لموجة الحرارة المرتفعة خلال هذه الأيام، ما يؤدي لزيادة الطلب على المياه، وبالتالي يتطلب الأمر بذل المزيد من الجهود واستمرار المتابعة من كل العاملين في مختلف المحافظات لضمان استيفاء المناسيب والتصرفات المائية المطلوبة.

وأضاف أن فترة أقصى الاحتياجات سبقها شهور من الإعداد الكثيف لضمان قدرة المنظومة المائية على التعامل مع هذه الفترة من خلال تنفيذ أعمال تطهيرات لحوالي ٣٣ ألف كيلومتر من الترع وحوالي ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة وروابط مستخدمي المياه للتأكد من قيام المزارعين بتطهير المساقي الخصوصية، وقيام أجهزة الوزارة بمتابعة وصيانة وإحلال محطات الرفع والمنشآت المائية بمختلف المحافظات.

رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ

ووجَّه الدكتور سويلم برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات لضمان حسن سير العمل بكل الإدارات على مستوى الجمهورية، وقيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف ومتابعة الالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة زراعات الأرز المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ.

txt

وزير الري: مجهودات كبيرة لتطوير الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين

txt

وزير الري يستعرض خطة لتطوير منظومة توزيع المياه

كما شدد الدكتور سويلم على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

لأضحى المبارك أجهزة الوزارة الموارد المائية والري محطات الرفع والمنشآت المائية صيانة المنظومة المائية المجاري المائية

مواد متعلقة

وزير الري: مجهودات كبيرة لتطوير الخطة التدريبية لرفع كفاءة العاملين

وزير الري يستعرض خطة لتطوير منظومة توزيع المياه

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

ما هو يوم التورية ولماذا سمى بهذا الاسم.. إليك التفاصيل ‏

5 مصابين في حادث تصادم بالقليوبية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-6-2024 في البنوك 

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ100 مليار جنيه بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

حبس 3 تجار مخدرات ضبطوا بـ135 كيلو "حشيش" في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

بن غفير: نتنياهو يدير الحرب "منفردا" وبطريقة غير معروفة

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح