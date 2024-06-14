"الدفاع الروسية": أسقطنا 87 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روستوف وبلجورود وفولجوجراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إسقاط 87 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات روستوف وبلجورود وفولجوجراد وفورونيج وكورسك والقرم، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق

أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، فاسيلي غولوبيف، فجر اليوم الجمعة، عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم واسع النطاق تشنه الطائرات المسيرة في مقاطعة روستوف، دون وقوع إصابات حسب المعلومات الأولية.