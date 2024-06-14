"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمنطقة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين أطلقا من لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باندلاع حريق في أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان، وذلك نقلا عن وسائل نقلًا عن إعلام إسرائيلية.

أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله في القصف الإسرائيلي

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في بلدة جناتا بقضاء صور في جنوب لبنان، أسفر عن استشهاد سيدة، وإصابة 20 شخصًا آخرين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى تداول أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله في القصف، موضحًا أن هناك أطفالًا بين المصابين جراء القصف.