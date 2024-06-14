الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": اندلاع حريق بمنطقة أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين أطلقا من لبنان

صاروخ
صاروخ

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، باندلاع حريق في أفيفيم نتيجة سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان، وذلك نقلا عن وسائل نقلًا عن إعلام إسرائيلية.

أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله في القصف الإسرائيلي 

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في بلدة جناتا بقضاء صور في جنوب لبنان، أسفر عن استشهاد سيدة، وإصابة 20 شخصًا آخرين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى تداول أنباء عن اغتيال مسؤول بحزب الله في القصف، موضحًا أن هناك أطفالًا بين المصابين جراء القصف.

لبنان اندلاع حريق في أفيفيم سقوط صاروخين مضادين للدروع أفيفيم إعلام إسرائيلي أطلقا من لبنان

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