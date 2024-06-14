الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة لبعض القيادات والمسؤولين بمحافظة قنا بعيد الأضحى

الأنبا بضابا
الأنبا بضابا

أجرى الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، أمس، بزيارة فضيلة الشيخ الدكتور ماهر علي وكيل وزارة الأوقاف بقنا لتقديم التهنئة لسيادته بمناسبة عيد الأضحى المبارك ورافقه وفد  من لفيف من أباء كهنة الإيبارشية والشخصيات العامة.

كما زار أسقف نجع حمادي وتوابعها، أمس، بزيارة اللواء مصطفى مبروك مدير أمن قنا، لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وفي إطار تقديم التهنئة للمسؤولين بمحافظة قنا، زار الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها أمس، الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي لتقديم التهنئة له بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 تهنئة محافظ قنا بعيد الأضحى المبارك 

وكان  اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قد استقبل، صباح أمس ، بمكتبه وفد مطرانية نجع حمادى للأقباط الأرثوذكس للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك برئاسة نيافة الأنبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها، والقمص لوقا هلال وكيل المطرانية

وضم الوفد كل من الآباء القمص بولس نظير ثابت  القمص رويس لويز،  والقمص متياس فوزى، والقمص بقطر نسيم، والنائب ماجد طوبيا، ومجدى بشرى منسق غام أبراشية نجع حمادى، والدكتور مينا زرزور ممثل مؤسسة مصر بلا مرض للرعاية الصحية بقنا، والسيد أميل أيوب، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ومحمد صلاح أبوكريشة سكرتير عام مساعد المحافظة.

 تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد يؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام

رحب محافظ قنا بوفد المطرانية، مؤكدا أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصرى يبعث برسالة للعالم أجمع، مفادها أننا جميعًا شعب واحد وأمل واحد ومصير واحد ويؤكد على روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام التي يتميز بها الشعب المصرى، معربا عن خالص الشكر والتقدير لزيارة أعضاء الوفد، موجها التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان.

من جانبه أكد الأنبا بضابا حرصه على الزيارة، وتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك تأكيدا لروح المواطنة التي تجمع المصريين بمختلف معتقداتهم وطوائفهم، والعمل تحت شعار الوطن والانتماء من أجل رفعة الإنسان داعين الله أن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كيد الحاقدين والكارهين. وفي ختام اللقاء أهدى نيافة الأنبا بضابا لمحافظ قنا مصحفًا تعبيرًا عن سعادته  ولتوطيد أواصر المحبة بينهم.

 

الانبا بضابا أسقف نجع حمادي الشيخ الدكتور ماهر علي وكيل وزارة الأوقاف بقنا عيد الأضحى المبارك

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