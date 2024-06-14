الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار فاتتك| اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح.. و إسرائيل تغتال الرئيس التنفيذى لـ"حزب الله"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

واشنطن تندد بقرار إسرائيل "الخاطئ" بشأن أموال الفلسطينيين

نددت الولايات المتحدة، أمس الخميس، بالقرار "الخاطئ" الذي اتخذه وزير المالية الإسرائيلي باقتطاع نحو 35 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تمّ تحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات "ضحايا الإرهاب".

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عضو اتحاد الكرة يدافع عن محمد صلاح وحسام حسن

دافع إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح لاعب الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية، "الجماهير في جميع أنحاء العالم تتزاحم كي ترى محمد صلاح وهو ينظر إليهم في نافذة الحافلة وهنا يتعرض للهجوم".

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على الحجار يكشف كواليس تعاونه مع الفنان صلاح عبدالله فى "أجمل حاجة فيكى بجد مش عنيكى"

تحدث الفنان علي الحجار، عن كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، تأليف الفنان صلاح عبد الله، والتي نالت إعجاب الجماهير بصورة كبيرة.

وقال الفنان علي الحجار، خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”: “أنا لقيته ناشرها على صفحته على فيسبوك، فطلبت منه غناء كلماته”.

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أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

أفادت وسائل إعلام بأن هناك أنباء أولية عن اغتيال هاشم صفي الدين الرئيس التنفيذي لتنظيم حزب الله اللبناني.

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني لوكالة رويترز أن حزب الله اللبناني شن أكبر هجوم بالطائرات المسيرة على إسرائيل منذ بداية الحرب؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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10 سيارات إطفاء وخزانى مياه لإخماد حريق زرايب البراجيل (صور)

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق هائل في زرايب البراجيل والذي نشب فجر اليوم الجمعة في مدينة اوسيم. 

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة باندلاع حريق هائل في منطقة البراجيل بمدينة اوسيم، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني الى مسرح الحريق والسيطرة عليه. 

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واشنطن إسرائيل محمد صلاح حسام حسن علي الحجار

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