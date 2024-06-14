الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شملت المناطق الغربية والعاصمة كييف.. روسيا تشن هجمات صاروخية على أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية الروسية

شنت القوات الروسية هجمات صاروخية وبطائرات بدون طيار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مستهدفة عدة مناطق أوكرانية.

وأفاد موقع "كييف اندبندنت"، بأن دوي انفجارات سُمع في مدينتي زاباروجيا وخاركيف في الساعات الأولى من صباح 14 يونيو، حوالي الساعة 12:30 صباحًا بالتوقيت المحلي. 

وسُمع دوي انفجارات في منطقة خميلنيتسكي حوالي الساعة 2:30 صباحًا، ثم سُمعت مرة أخرى حوالي الساعة 3:20 صباحًا و4:15 صباحًا بالتوقيت المحلي.

 

 

وحذرت القوات الجوية الأوكرانية من تهديدات صاروخية على المناطق الغربية في أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتي لفيف وإيفانو فرانكيفسك، كما حذرت القوات الجوية من هجمات صاروخية موجهة نحو العاصمة كييف.

 

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في غضون ذلك، أعلنت بولندا أنها أرسلت طائرات عسكرية لحماية المجال الجوي البولندي وسط الهجوم الروسي في غرب أوكرانيا.

وقالت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية عبر منصة "إكس": "هذه ليلة أخرى مزدحمة للغاية لنظام الدفاع الجوي بأكمله".

وأضافت: "نحذر من أن الطائرات المقاتلة المناوبة بدأت العمل في المجال الجوي البولندي، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات الضوضاء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد. في هذه الليلة كان هناك نشاط متزايد للطيران بعيد المدى الروسي".

تنبيهات بالغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا

وفي وقت سابق من الليل، صدرت تنبيهات بالغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا حيث حذرت القوات الجوية الأوكرانية من هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ روسية من طراز شاهد.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار في البنية التحتية أو وقوع إصابات حتى الساعة 3:30 صباحًا، حسب موقع "كييف المستقلة".

وفي الأشهر الأخيرة، كثفت روسيا هجماتها ضد البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا في هجوم متجدد ضد شبكة الطاقة في البلاد.

ونتيجة للهجمات على البنية التحتية للطاقة، بدأت أوكرانيا في تنفيذ عمليات إغلاق متواصلة في 15 مايو، لكنها زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.

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