الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متى تبدأ الكنيسة المصرية صوم الرسل 2024؟

الكنيسة
الكنيسة

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد صوم الرسل 2024، والذي يعقب الخماسين المقدسة، ويعد أول صوم عقب صوم الكبير 2024.

موعد صوم الرسل 2024

جاء موعد صوم الرسل 2024 والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في 24 يونيو 2024، صوم الرسل ويستمر حتى 12 يوليو 2024، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

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متى تبدأ الكنيسة صوم الرسل 2024 وسبب الاختلاف في مدته؟

تحديد موعد صوم الرسل؟

ومن جهته، قال الأرشيدياكون رشدي وصفي، عن طريقة معرفة عدد أيام صوم الرسل، نحدد اليوم الذي فيه عيد القيامة وكم يومًا مضى من الشهر.

وتابع: “فإذا كان العيد في برمهات نأخذ باقي برمهات ونضيف إليه 45 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل، وإذا كان العيد في برمودة نأخذ باقي برمودة ونضيف إليه 15 يومًا فيكون المجموع عدد أيام صوم الرسل”.

وتابع: “معروف أن مجموع أيام فطر الميلاد وصوم الرسل معًا 81 يومًا في السنة البسيطة أو 82 يومًا في السنة الكبيسة لذلك فإننا إذا أسقطنا عدد أيام صوم الرسل من 81 يكون الباقي هو عدد أيام الرفاع أي إفطار الميلاد، ولكن في السنة الكبيسة الأبقطية إما نضيف إلى الباقي من عدد 81 المذكور يومًا واحدًا (وهو الثامن والعشرون من كيهك) ليصح عدد أيام الإفطار، أي بدل ذلك نجعل الإسقاط للكبيسة من 82”.

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