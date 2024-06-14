الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حظر شوادر الأضاحي في الشوارع العامة وتنظيم عمليات الذبح بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا مهمًا يحظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة، وجاء القرار أيضًا بحظر ذبح الأضاحي خارج المجازر، مع توجيه بأن يتم الذبح داخل المجازر بنطاق المحافظة بمراكزها الثمانية بالمجان وبدون تحصيل أي رسوم.

 كما تضمن القرار حظر إلقاء مخلفات الذبح أو بقايا الحيوانات التي تسبب تلوث البيئة والطرق والشوارع، وأشار القرار إلى ضرورة تنفيذه من قبل مأموري الضبط القضائي وتطبيق العقوبة المنصوص عليها لكل من يخالف ذلك.

كما وجَّه رحمي، المسؤولين في المحافظة بأهمية التعاون والتنسيق المشترك بين المديريات المختلفة لضمان تنفيذ القرار بشكل فعَّال وفي الوقت المحدد، كما أشار إلى أنه سيتم تكثيف الرقابة والمتابعة على المجازر وشوادر الأضاحي لضمان التزامها بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، بأن المديرية قد استعدت بشكل كامل لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقد وضعت خطة عمل شاملة وتنظم حملات مشتركة بالتعاون مع مديريتيِّ الصحة والتموين وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، بهدف ضمان سلامة الأضاحي وصحة المواطنين، وأكد أن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها ومستعدة لاستقبال الأضاحي وتنفيذ القرار الجديد.

تنظيم عمليات الذبح

وأوضح عبدالعزيز، أن الهدف من القرار هو تنظيم عمليات الذبح والتخلص من بقايا الحيوانات بشكل صحي ومسؤول، وحماية البيئة والصحة العامة، كما يسهم القرار في تحسين جودة اللحوم المقدمة للمواطنين وتقديمها بمعايير صحية عالية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، يأتي هذا القرار في سياق توجهات الحكومة لتعزيز السلامة الغذائية وحماية البيئة، حيث تعمل الجهات المعنية على تنفيذ إجراءات رقابية صارمة لضمان جودة اللحوم وسلامتها، ويعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز صحة المجتمع.

كما قرر محافظ الغربية، تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وأخرى فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين ومواجهة الطوارئ خلال عيد الأضحى، موجهًا الوحدات المحلية ومديريات الخدمات بتنفيذ وتفعيل خطط العمل التنفيذية لكل قطاع، والتنسيق لضمان توافر خدمات المواطنين والسلع الاستهلاكية واللحوم المعروضة، وضمان سلامتها وتوافرها بالأسواق بالأسعار المناسبة.

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