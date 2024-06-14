زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة في زفتى بالغربية

قال إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، إنه تمت زراعة 300 شجرة مثمرة وزينة في قرى المركز وبجوار المدينة، وذلك في إطار حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتوسع في المساحات الخضراء، وتعكس التزام الجهات المحلية بالمحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية.

وجرى اختيار أنواع الأشجار بعناية لتكون مناسبة للمنطقة وتتحمل ظروف البيئة المحيطة، بهدف ضمان استمرارية النباتات، وتوفير غطاء نباتي متنوع يسهم في تحسين البيئة، وتوفير بيئة صحية مريحة للسكان، ومن المتوقع أن تساهم زراعة الأشجار في تحسين المظهر الجمالي للمنطقة وتحقيق الفوائد البيئية والمناخية.

وتشكل مبادرة "100 مليون شجرة" خطوة مهمة في حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية، وتهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، تحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

جولة موسعة بالغربية

وأجرى الدكتور طارق رحمي، جولة موسعة بقرى مركز ومدينة زفتى لمتابعة التشغيل التجريبي للمشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ووزرع المحافظ، وموظفي مجمعات الخدمات الحكومية، خلال جولته عددا من الأشجار في محيط المجمعات في إطار خطة المحافظة للتوسع في زيادة المساحات الخضراء؛ ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة.

كما أجرى الدكتور محافظ الغربية، جولة لتفقد مشروعات الرصف والتطوير واستعدادات المجازر والحدائق لعيد الأضحى المبارك، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالحة والتأكد من توافر الخدمات المقدمة وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وأكد محافظ الغربية، جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات في مراكز ومدن المحافظة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع الإقبال المتزايد من الزوار على الحدائق خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن الوحدات المحلية قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.