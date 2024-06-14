الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجهيزا لشواء لحم عيد الأضحى.. ازدهار سوق بيع الشويات في الغربية

شويات عيد الضحي
شويات عيد الضحي

شهدت أسواق محافظة الغربية، تزايد انتشار الشوايات وازدهار بيعها، مما جعلها تعد ظاهرة بارزة في خلال الفترة الحالية، خاصةً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، فقد أصبحت عملية الشواء جزءًا هامًا من تقاليد الاحتفال بهذه المناسبة في المجتمع المصري، حيث يحرص الكثير من الأفراد على استخدام الشوايات لإعداد وجبات اللحم المشوي في منازلهم.

وتشهد محافظة الغربية، رواجًا كبيرًا في بيع الشوايات التي تعمل بالفحم، حيث تتنوع أحجامها وأنواعها وتتراوح أسعارها بين 70 جنيها وحتى 500 جنيه، وتعتبر الشوايات التي تعمل بالفحم خيارًا شائعًا بين السكان، نظرًا لطابعها التقليدي والنكهة الفريدة التي تضفيها على اللحم المشوي.

وبالتزامن مع تزايد اهتمام الناس بشواء اللحم في المنازل، فإن الشويات الكهربائية أيضًا تشهد طلبًا متزايدًا، تتراوح أسعار الشوايات الكهربائية بين 500 وحتى 2000 جنيه، وتتميز بسهولة استخدامها ونظافتها وعدم احتجاجها لاستخدام الفحم.

وتشهد محلات الجزارة ومنافذ وزارة التموين ومبادرات مؤسسة الرئاسة ومبادرات وزارة الداخلية إقبالًا كبيرًا على شراء جميع أنواع اللحوم، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك. يتزايد الطلب على اللحوم المشوية، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والأرباح لتلك المنافذ والمحلات.

وتشهد أسواق محافظة الغربية ازدهارًا ملحوظًا في تجارة وبيع الفحم، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك هذا العام، حيث يتم زيادة عروضات وخصومات محلات بيع الفحم لجذب انتباه العملاء وتلبية الطلب المتزايد. يبحث الأفراد عن الفحم عالي الجودة والمناسب لشواء اللحم بطريقة تضمن النكهة الطيبة والنتائج الممتازة.

الجدير بالذكر، أن ازدهار صناعة الشوايات وبيع الفحم، يعزى بشكل كبير إلى الثقة المتزايدة للأفراد في إعداد وجبات اللحم المشوي في المنزل، حيث يسعون للاستمتاع بتجربة الشواء وتناول الطعام مع الأهل والأصدقاء في بيئة مريحة وخاصة،وذلك في جو اجتماعي سنوي احتفالًا واحتفاءًا بعيد الأضحي المبارك.

ويعود نجاح صناعة الشوايات وازدهار بيعها أيضًا إلى الأهمية المتزايدة لعيد الأضحى المبارك في المجتمع المصري، حيث يعتبر الشواء جزءًا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بالعيد، ويعكس التراث والثقافة المحلية.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على الشوايات والفحم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، حيث يزداد الاهتمام بشراء اللحوم وتجهيزها للشواء، ويعكس انتشار الشوايات وازدهار بيعها في محافظة الغربية استمرار عادات الاحتفال والترفيه لدى المصريين، إذ أن استخدام الشوايات في المنازل يمثل وسيلة للاحتفال بالعيد وتعزيز الروابط الاجتماعية، ويوفر فرصة للأسر والأصدقاء لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأشهى وألذ وجبات اللحم المشوي.

شويات عيد الضحي
شويات عيد الضحي
شويات عيد الضحي
شويات عيد الضحي
شويات عيد الضحي
شويات عيد الضحي
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انتشار الشوايات وازدهار بيعها عملية الشواء جزء ا هام ا من تقاليد الاحتفال المجتمع المصري وجبات اللحم المشوي في منازلهم الشوايات التي تعمل بالفحم طابعها التقليدي والنكهة الفريدة التي تضفيها على اللحم المشوي شواء اللحم في المنازل الشويات الكهربائية النكهة الطيبة والنتائج الممتازة

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