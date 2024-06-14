إسعاف حالات اختناق فى حريق زرايب البراجيل (صور)

أاصيب عدد من أهالي منطقة زرايب البراجيل بحالات اختناق نتيجة تصاعد الأدخنة السوداء من حريق المنطقة الذي ارتفع لعنان السماء.

ودفعت قوات أمن الجيزة بسيارات الإسعاف لتقديم العلاج اللازم للمصابين ونقل من تحتاج حالته إلى المستشفى.

ونفق عدد كبير من الخنازير والخراف والماشية التي تعدها أصحابها للبيع في عيد الأضحى خلال حريق زرايب البراجيل الذي نشب منذ قليل.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة باندلاع حريق هائل في منطقة البراجيل بمدينة أوسيم، فور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني إلى مسرح الحريق والسيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لحصار ألسنة اللهب التي امتدت لعشرات الأمتار وارتفعت لعنان السماء وتجري القوات محاولات إخماد النيران قبل امتداده للمنازل القريبة.

وتبين من التحريات أن منطقة الزرايب يتم تربية الخنازير بها وتحتوي على أطنان من المخلفات والقمامة والتي تحتوي على مواد كثيرة مساعدة على الاشتعال وهو ما يفسر امتداد النيران على مساحة كبيرة.

وتولت قوات الإنقاذ إخلاء المنطقة من أي أشخاص منها لإصابتهم وحفاظا على أرواحهم وتولت مباحث أوسيم فرض كردون أمني بمحيط الحريق للسماح لسيارات الإطفاء بالقيام بمهمتها دون أذى لقاطني المنطقة.

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل