نفوق أعداد كبيرة من الخنازير والماشية فى حريق زرايب البراجيل (صور)

نفق عدد كبير من الخنازير والخراف والماشية التي تعدها أصحابها للبيع في عيد الاضحى خلال حريق زرايب البراجيل الذي نشب منذ قليل.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة النجدة باندلاع حريق هائل في منطقة البراجيل بمدينة أوسيم، وفور إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني إلى مسرح الحريق والسيطرة عليه.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء لحصار ألسنة اللهب التي امتدت لعشرات الأمتار، وارتفعت لعنان السماء وتجري القوات محاولات إخماد النيران قبل امتدادها للمنازل القريبة.

وتبين من التحريات الاولية أن منطقة الزرايب يتم تربية الخنازير بها، وتحتوي على أطنان من المخلفات والقمامة، والتي تحتوي على مواد كثيرة مساعدة على الاشتعال وهو ما يفسر امتداد النيران على مساحة كبيرة.

وتولت قوات الإنقاذ إخلاء المنطقة من أي أشخاص منها لإصابتهم وحفاظا على أرواحهم وتولت مباحث أوسيم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ للسماح لسيارات الإطفاء بالقيام بمهمتها دون أذى لقاطني المنطقة.

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل