10 سيارات إطفاء وخزانى مياه لإخماد حريق زرايب البراجيل.. (صور)

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة السيطرة على حريق هائل في زرايب البراجيل والذي نشب فجر اليوم الجمعة في مدينة اوسيم.

تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من غرفة النجدة باندلاع حريق هائل في منطقة البراجيل بمدينة اوسيم، فور اخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني الى مسرح الحريق والسيطرة عليه.

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ ١٠ سيارات اطفاء لحصار السنة اللهب التي امتدت لعشرات الامتار وارتفعت لعنان السماء وتجري القوات محاولات اخماد النيران قبل امتدادها للمنازل القريبة.

وتبين من تحريات أن منطقة الزرايب يتم تربية الخنازير بها وتحتوي على أطنان من المخلفات والقمامة والتي تحتوي على مواد كثيرة مساعدة على الاشتعال وهو ما يفسر امتداد النيران على مساحة كبيرة.

وتولت قوات الانقاذ البري اخلاء المنطقة من أي أشخاص منها لاصابتهم وحفاظا على أرواحهم وتولت مباحث أوسيم فرض كردون أمني بمحيط الحريق للسماح لسيارات الاطفاء بالقيام بمهمتها دون اذى لقاطني المنطقة.

واستعانت قوات الحماية المدنية بخزاني مياه استراتيجيين لتزويد سيارات الاطفاء بالمياه واخماد الحريق تماما.

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل

حريق زرايب البراجيل