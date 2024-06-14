الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. الزمالك يتحدي الغيابات ويسعى لتأكيد للفوز على سيراميكا كليوباترا

الزمالك فاز في أخر
الزمالك فاز في أخر مبارياته بالدوري على الاتحاد السكندري

بعد غياب 14 يوما يعود الزمالك لمسابقة دوري نايل عندما يواجه سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم على ملعب المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر.

 

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة وله سبع مباريات مؤجلة وحقق الفوز في أخر مبارياته على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين ويسعى لمواصلة انتصاراته للاحتفاظ بأماله في المنافسة على اللقب.

 

ويواجه الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز أزمة تتمثل في غياب أحمد أبوالفتوح وسيف الجزيري ورغم غياب شيكابالا وأحمد حمدي ومصطفى الزناري وسامسون أكينولا  أيضا  الا أن غياب أبوالفتوح والجزيري هو الأشد تأثيرا إما لنقص البديل أولفارق المستوى وعلي سبيل المثال هناك فارق كبير في المستوى بين سيف الجزيري وبديله ناصر منسي وهذا الفارق قد يدفع جوزيه جوميز لعدم اللعب بمهاجم صريح والدفع بيوسف أوباما كلاعب رابع في الخط الهجومي.

 

وفي أزمة غياب أحمد أبوالفتوح لابد أن يستوعب جوزيه جوميز الدرس ويستبعد السنغالي إبراهيم نداى من المشاركة في مركز الظهير الأيسر بعدما تسبب في فقدان الزمالك خمس نقاط بالهزيمة أمام سموحة بهدف والتعادل مع فيوتشر 1-1 وجاء الهدفان من خطأين لإبراهيم نداى الذي يفتقد كل مقومات الظهير الأيسر.

 

والحل الوحيد أمام جوزيه جوميز هو الدفع بعمر جابر في مركز الظهير الأيسر ومحمد شحاتة ظهير أيمن والاعتماد على  الثلاثي عبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر في وسط الملعب والثلاثي الهجومي أحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي.

 

قائمة الزمالك لمباراة سيراميكا كليوباترا

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر جابر وحمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد  وأحمد رفاعي وسيد عبدالله نيمار ونبيل عماد دونجا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وزياد كمال وسيف جعفر وناصر ماهر وعبدالله السعيد  وإبراهيم نداي وأحمد عبدالرحيم إيشو ومصطفى شلبي وأحمد مصطفى زيزو وناصر منسي ويوسف أوباما.

 

سيراميكا كليوباترا والعودة للانتصارات 

في المقابل يحتل سيراميكا كليوباتر بقيادة أيمن الرمادي المركز السابع برصيد 34 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي ويعاني سيراميكا من تذبذب نتائجه وبعد التعادل في أربع مباريات متتالية فاز على الداخلية وطلائع الجيش ثم خسر بيراميدز وفاز على البنك الأهلي قبل أن يخسر مباراته الأخيرة أمام إنبي 2-3 بسيناريو كارثي بعد أن كان سيراميكا متقدما بهدفين.

 

ويسعى سيراميكا للحصول على النقاط الثلاث التي تفتح أمامه الطريق للمنافسة بقوة على دخول المربع الذهبي.

 

يدير المباراة عبدالعزيز السيد ويساعده شريف عبدالله وأحمد لطفي ومعهم محمد يوسف حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وهاني خيري مساعد حكم فيديو.

دوري نايل موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا البرتغالي جوزيه جوميز أحمد أبوالفتوح سيف الجزيرى

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