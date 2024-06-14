الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إسكندرية ـ أسوان".. قطارات النوبة تتزين لنقل الأهالي للاحتفال بعيد الأضحى (صور)

قطارات النوبة
قطارات النوبة

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ليعتاد أهالي النوبة المقيمين فى الإسكندرية الذهاب إلى أرض النوبة للاحتفال بأجواء العيد وسط الأهل والأقارب.

قطارات النوبة” قطارات مزينة بالبالونات والافرع الملونة جملت القطارات المتجهة إلى مدينة أسوان كطقس سنوي معتاد قبل عيد الأضحى المبارك.

3 قطارات تنطلق من محطة مصر متجهة إلى أسوان خصصوا بالكامل لنقل أهالي النوبة المقيمين في الاسكندرية في رحلة سفر طويلة إلى أسوان.

أهالي النوبة لـ“لدستور”: قطار النوبة رحلة بهجة للتجمع العائلي في ارض الذهب مدينة أسوان

 

يقول محمد شوكت، أحد أهالي النوبة، إن اليوم يعد احتفال وليس رحلة سفر عادية، فهو طقس سنوي منتظر نتجمع فيه جميعا اهالي النوبة للاحتفال في وسط عائلاتنا واقاربنا الذي نراهم من العام للعام.

وتابع رضا بكير، أحد أهالي النوبة، أننا نحرص ان نعكس مشاعر الفرحة التي نشعر بها من خلال تجميل القطارات بالزينة والبالونات لنتشارك الفرحة كبار وصغار ونحافظ على هذا التقليد منذ سنوات وسنواصل الاستمرار عليه فهو تجمع نوبي لايعوض.

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من كل بيت طبق.. حفل إفطار جماعي بقرى النوبة (بث مباشر)


وواصل سامح محمود، احد اهالي النوبة، ان تخصيص قطارات لاهالي النوبة حدث عائلي نتجمع فيه جميعا ونتبادل العلاقات الاجتماعية، مشيدا بأن كافة الاجراءات الخاصة بالسفر تمت بسهوله ويسر ودون اي عقبات.

اكملت حسنه السيد، احدى اهالي النوبة، ان السفر لبلدنا اسوان ننتظره كل عام، فنشعر بالفرحة البالغة لاننا سنجتمع مع عائلاتنا وهو ما يشعرنا بفرحة العيد للقاء الاقارب والعائلات.

 

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من كل بيت طبق.. حفل إفطار جماعي بقرى النوبة (بث مباشر)

 

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عيد الأضحى المبارك ارض النوبة محطة مصر الإسكندرية أهالى النوبة

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