مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا": المتحدة رحبت بالمشروع ودعمتنا من أول يوم

قال محمود رشاد، مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا2": “أقوم بكتابة وإخراج أفلام لمحطات أجنبية عن تاريخ مصر القديم بالتحديد، وقد كانت ترادوني دائما فكرة إنه لماذا لا نقوم نحن بصناعة هذه الأفلام الوثائقية عن مصر القديمة، ولماذا العالم كله مهتم بها ونحن غير مهتمين”.

وأضاف محمود رشاد خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية: “كنت عندما أكتب هذه الأفلام الأجنبية، فعندما أحدث شخصا غير مصري ستختلف لغة الحوار، وقد كنت أتمنى أن أكتبها لنا نحن، لأنها في النهاية قصتنا نحن، ومن هنا جاءت الفكرة وقد رحبت بها كثيرا الفنانة العظيمة سوسن بدر”.

وتابع: "تحمست الفنانة سوسن بدر للمشروع، وقد تبنتنا WATCH IT والشركة المتحدة، وكانت مغامرة يشكرون عليها لأننا لم نكن نعرف كيف سيكون رد الفعل في الموسم الأول، خاصة وأن الأفلام الوثائقية يكون جمهورها أقل من الدراما، لكن ما حدث كان مفاجأة لنا جميعًا حيث كان رد الفعل على الموسم الأول عظيما".