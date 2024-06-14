الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا": المتحدة رحبت بالمشروع ودعمتنا من أول يوم

محمود رشاد
محمود رشاد

قال محمود رشاد، مخرج السلسلة الوثائقية "أم الدنيا2": “أقوم بكتابة وإخراج أفلام لمحطات أجنبية عن تاريخ مصر القديم بالتحديد، وقد كانت ترادوني دائما فكرة إنه لماذا لا نقوم نحن بصناعة هذه الأفلام الوثائقية عن مصر القديمة، ولماذا العالم كله مهتم بها ونحن غير مهتمين”. 

وأضاف محمود رشاد خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية: “كنت عندما أكتب هذه الأفلام الأجنبية، فعندما أحدث شخصا غير مصري ستختلف لغة الحوار، وقد كنت أتمنى أن أكتبها لنا نحن، لأنها في النهاية قصتنا نحن، ومن هنا جاءت الفكرة وقد رحبت بها كثيرا الفنانة العظيمة سوسن بدر”.

وتابع: "تحمست الفنانة سوسن بدر للمشروع، وقد تبنتنا WATCH IT والشركة المتحدة، وكانت مغامرة يشكرون عليها لأننا لم نكن نعرف كيف سيكون رد الفعل في الموسم الأول، خاصة وأن الأفلام الوثائقية يكون جمهورها أقل من الدراما، لكن ما حدث كان مفاجأة لنا جميعًا حيث كان رد الفعل على الموسم الأول عظيما".

السلسلة الوثائقية أم الدنيا المخرج محمود رشاد سوسن بدر الشركة المتحدة

الأكثر قراءة

عاجل.. أنباء عن اغتيال هاشم صفى الدين الرئيس التنفيذى لـ حزب الله

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: سلاح الجو هاجم مبنى فى بلدة جناتا شمالي صور بجنوب لبنان

عاجل.. دمار هائل.. استهداف إسرائيلى لمبنى فى جناتا بجنوب لبنان

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 14-6-2024 فى بورصة الدواجن

إصابة 11 شخصًا إثر تعرضهم لـ"عضة كلب" بـ مرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية.

د هند جاد

حيتان السناتر.. أوهام وأساطير مخالفة القانون!

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل