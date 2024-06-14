الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دون إصابات.. سيارتى إطفاء تخمد حريق مطعم فى العمرانية.. (صور)

اثار حريق المطعم
اثار حريق المطعم

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل مطعم بالعمرانية. 

 

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسباب نشوبه والخسائر المادية التي تسبب بها. 

 

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.

 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق حريق مطعم العمرانية النيابة العامة الجيزة

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