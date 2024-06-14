دون إصابات.. سيارتى إطفاء تخمد حريق مطعم فى العمرانية.. (صور)
تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق داخل مطعم بالعمرانية.
وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص موقع الحريق وبيان أسباب نشوبه والخسائر المادية التي تسبب بها.
وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.