الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بمشاركة العاملين بالقنوات العامة.. المتحدة تختتم البرنامج التدريبى للمحتوى الرقمى (فيديو)

البرنامج التدريبى
البرنامج التدريبى للمحتوى الرقمى

اختتمت أكاديمية المتحدة للإعلام البرنامج التدريبي في مجال المحتوى الرقمي، والذي تم تنظيمه لعدد من العاملين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث شهد مشاركة متميزة من العاملين بالقنوات العامة. 

وحضر حفل الختام عدد من الشخصيات الإعلامية البارزةن من بينهم رؤساء القنووات العامة بالشركة والذين أثنوا على جهود المشاركين وأدائهم المتميز طول فترة البرنامج. 

واستهدفت دورة المحتوى الرقمي التدريب على أحدث الأساليب المستخدمة في صناعة المحتوى الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات واستراتيجيات التسويق الرقمي، وإدارة المحتوى ومنصات التواصل الاجتماعي. 

واستمرت الدورة على مدار أسبوع كامل تخللتها محاضرات ورش عمل تطبيقية قدمها خبراء ومتخصصونن في المجال  

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