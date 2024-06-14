الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل عادل: الإخوان "فصلوا" قوانين فى البرلمان لإخراج 40 شخصًا من السجن

باسل عادل
باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، كنت في اللجنة التشريعية الدستورية التي كان رئيسها المستشار الخضيري، وكان صبحي صالح الوكيل، وكنت عندما أتكلم كلمة كانوا يزعلوا جدًا.

 

وأضاف باسل عادل خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن هناك الكثير من الناس مالئتهم، وهم موجودون حتى الآن، ومن بين هؤلاء الدكتور الجنزوري رحمه الله. 

 

وأوضح أن الدكتور الجنزوري رحمه الله في جلسة من الجلسات دخل وقال "أنا أرى آية من آيات الله أمامي.. الإخوان على اليمين في مقاعد الحكم"، وذلك رغم أن الاخوان كانوا يتعمدون اهانته والإساءة إليه، حيث كان من الواضح أنه قد حدث الكثير من الخلافات بعد ذلك بين الدكتور الجنزوري والإخوان، وقد شاهدت الكثير من الرموز في اللجنة التشريعية والدستورية.

 

وأشار إلى أن الاخوان كانوا يريدون اخراج 40 شخص بالإسم من السجن، وهم أولئك الذين أعطاهم محمد مرسي عفو رئاسي، فكان الإخوان في البرلمان وقتها يفصلون قانون ينطبق على الأربعين شخص، فقلت لهم أرجوكم اكتبوا اسم اللي عايزين تخرجوهم وخلصونا.

الإخوان برنامج الشاهد كمال الجنزوري البرلماني باسل عادل

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