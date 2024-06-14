الأهلى يحل ضيفا على فاركو فى ختام مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدورى نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في السابعة مساء غد الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مؤجلات الجولة الحادية عشرة بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة فاركو التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه الختامي في الرابعة والنصف عصرًا امس الخميس على ملعب مختار التتش، وانتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وأدى أليو ديانج تدريبات بدنية في الجيم، برفقة علي معلول الذي يواصل تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي، عقب الجراحة التي أجراها في وتر أكيلس بوقت سابق.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، ناقش خلالها العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة الليلة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - رضا سليم - حسين الشحات- أحمد نبيل كوكا- أحمد عبد القادر- عمرو السولية- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمود كهربا - أنتوني موديست.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اختيار محمود ناجي حكمًا لمباراة الأهلي وفاركو المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 11 المؤجلة من دوري نايل.

ويعاون الحكم محمود ناجي كل من، سمير جمال (حكم مساعد أول)، وشهاب راشد (حكم مساعد ثاني)، نادر قمر الدولة (حكم رابع)، بالإضافة إلى أحمد الغندور (حكم فار)، خالد حسين (حكم فار مساعد).