الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل عادل لـ"الشاهد": قانون لجنة الخمسين الخاصة بالإخوان كان مليئًا بالعوار

باسل عادل
باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إن المواجهة الثالثة التي دارت بينه وبين الإخوان كانت في لجنة الدستور، وهي لجنة الخمسين التي أسسوها في ليلة وضحاها، لافتا إلى أن البرلمان كان يناقش قانون اللجنة وهو قانون مليء بالعوار، وقد تناقشت معهم فيه لكن لم تكن هناك أي فائدة، معقبًا: "لو كلمت حجر الجرانيت الموجود في أسوان سوف يسمعك، لكن مع الإخوان حتى إذا تحدثت في موضوعات قانونية موضوعية لا أحد يسمعك منهم". 

وأضاف الدكتور عادل باسل خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: في هذه الجلسة وقفت وقلت لهم: أقول لجناحي البرلمان الحرية والعدالة والنور "ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع". 

وأشار إلى أن الاخوان كانوا طيلة الوقت في حالة تأسد واستقواء ببعضهم البعض، لافتا إلى أنه كانت توجد جلسة مهمة تضمنت مناقشة عزل الفلول، ويومها دخلت المكتب للدكتور الكتاتني، حتى أنبهه أنه من بين لجنة السياسات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر حيث كان عضو لجنة السياسات، فدخلت للكتاتني وقلت له "يعني أنت جاي تقول إن إخوان وتروح تعزل شيخ الأزهر، هل تتخيل حجم المواجهة الشعبية التي سوف تدخلها، وقد كان في مكتب الكتاتني كل من البلتاجي وعصام العريان وأسامة ياسين ومحمود حسين". 

وتابع: "الكتاني كما لو أنه تفاجأ من أن شيخ الأزهر كان في لجنة السياسات".

باسل عادل برنامج الشاهد لجنة الخمسين الإخوان

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