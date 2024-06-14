الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإسماعيلى يهنئ الاتحاد السكندرى بحصد لقب دورى السلة

سلة الاتحاد السكندري
سلة الاتحاد السكندري

هنأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، نظيره في نادي الاتحاد السكندري، بالتتويج بلقب دوري السلة للمرة 15 في تاريخ زعيم الثغر.

وتوج الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر للمحترفين بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 76-70، مساء  أمس الخميس.

ويلعب نهائي دوري السوبر لكرة السلة بنظام best of 5، أي أن الفريق الذي يفوز بثلاث مباريات يتوج باللقب.

وحسم الاتحاد 3 مواجهات ضمن السلسلة بنتيجة 71-69 و80-78 و76-70، بينما فاز الأهلي بمباراة وحيدة 83- 79.

توج فريق الاتحاد السكندري بلقب دوري السوبر لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 76-70 في الجولة الرابعة من الدور النهائي.

وكان الأهلي قد تفوق في الربع الأول بنتيجة 16-15 قبل أن ينتهي الربع الثاني بالتعادل 38-38.

وانتهى الربع الثالث بتقدم الأهلي بنتيجة 57-56 قبل أن يحسم الاتحاد الربع الرابع لصالحه ويفوز بنتيجة 76-70.

وخاض الأهلي والاتحاد السكندري 4 مباريات، بواقع انتصارين لـ زعيم الثغر مقابل انتصار وحيد لـ المارد الأحمر، وجاءت النتائج على النحو التالي:

وتفوق الاتحاد بنتيجة 3-1 في مجموع جولات الدور النهائي ليتوج بلقب دوري السوبر لكرة السلة.

ونجح الاتحاد السكندري في الفوز بالمباراة الأولى على حساب النادي الأهلي بواقع 71-69.

وفي المباراة الثانية تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 83-79.

أما عن المباراة الثالثة فعاد الاتحاد السكندري إلى تحقيق الفوز من جديد على حساب المارد الأحمر بنتيجة 80-78.

وانتهت المباراة الحاسمة والرابعة لصالح الاتحاد السكندري بنتيجة 76 - 70.

ووأشاد محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بأداء لاعبيه بعد الفوز الذي حققه فريقه.

وقال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري في تصريحات عقب اللقاء «سعدت بالأداء الرائع الذي قدمه لاعبو زعيم الثغر اليوم والروح والإصرار والعزيمة».

وأوضح رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن لاعبي القلعة الخضراء أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية وكانوا عند حسن ظن جماهير زعيم الثغر.

نصر أبو الحسن الاسماعيلى 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الاتحاد السكندرى السلة

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