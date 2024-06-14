الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. الزمالك يواجه سيراميكا ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر  من عمر مسابقة الدورى

الزمالك
الزمالك

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك نظيره سيراميكا اليوم الجمعة على استاد المقاولون العرب،  في تمام الساعة السابعة مساء ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر  من عمر مسابقة الدورى.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد – أحمد رفاعي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة – زياد كمال - سيف جعفر – ناصر ماهر – عبد الله السعيد - إبراهيما نداي – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط  الهجوم: ناصر منسي - يوسف أوباما.

فيما يغيب عن اللقاء 13 لاعبا لأسباب مختلفة وهم كالتالي: 

شيكابالا (تأهيل من إصابة الأمامية)، أحمد فتوح (إصابة في الكاحل)، سيف الجزيري (تأهيل من إصابة الخلفية)، مصطفى الزناري (إصابة في الخلفية)، محمود الونش (صليبى)، أحمد حمدى (صليبى)،محمد عبد الشافى (صليبى)، محمد عاطف (إصابة في الركبة) ،سامسون أكينيولا (تأخر عودته للقاهرة)، موتيابا  (تأخر عودته للقاهرة)،ياسر حمد  (تأخر عودته للقاهرة)، محمود علاء (فنى)، وأخيرا مهاب ياسر (فنى).

يذكر أن الزمالك يحتل المركز 12 بترتيب جدول دورى NILE برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة، حقق 8 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 14.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود حمدي "الونش" ثنائي الأبيض، على هامش خوضهما البرنامج التأهيلي الموضوع لهما داخل ملعب.

الزمالك شيكابالا أهداف سيراميكا بطولة دوري النيل استاد المقاولون العرب

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