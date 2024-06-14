باسل عادل لـ"الشاهد": كنا بنتسب داخل البرلمان الإخوانى وبيتقالنا "يا كفرة"

أكد الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، أن البرلمان الإخواني كان يسعى لإظهار صورة غير حقيقية بأنه برلمان جامع، مرددا: "كان الدكتور الكتاتني رئيس البرلمان يحاول أن يعطي فرصة للمعارضة في الظهور، لإثبات أنه برلمان جامع وأن هناك أصوات، ولكن بمجرد أن كانت تعطى الفرصة لنا كنا نجد الأعضاء من كافة الجماعات الدينية لاتريدنا أن نتحدث من الأساس".



وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عبر قناة "إكسترا نيوز"،: "كنا نجد ثورة مضادة داخل برلمان الإخوان بمجرد إبداء رأي مخالف لآرائهم وتوجهاتهم، وكان يوجه لنا سباب على شاكلة "ياكفرة"، فكنا نواجه حالة عدائية بمجرد أن نتفوه بحديث على عكس مايريدوا سماعه".



وتابع: "كانوا شايفينا خارج الدين وفي حالة عدائية وكره للكلام عموما، وليس فقط الخلاف في حد ذاته، وكانوا شايفين انهم كتر خيرهم انهم سايبنا معاهم في البلد وممكن يسمع صوتك".



وأكد أنه واجه الإخوان من خلال 3 مواجهات، مرددا: "كان عندي 3 مواجهات أول حاجة قانون عزل الفلول، كنت ضد ده برغم أني ابن الثورة لأني كنت شايفه تفريغ لكوادر سياسية هامة، والبلد في حالة فراغ وواقعة تماما، فكنت شايف انه ضد مصلحة البلد، وتم مهاجمتي هجوم شديد جدا، وكان هناك حالة من حالات الإقصاء، ومن قبل حتى مايتولوا إدارة البلاد، وكان البلتاجي بيعمل خطبة عصماء ضدي، وكان يجي عصام العريان بعد الجلسة يقولي ليه بتعمل كدة إحنا كلنا بنحبك، والبلد بتاعتنا وانت هتكون معانا، والمواجهة الثانية كانت في تثبيت العمالة المؤقتة".