النيران تلتهم 11 ألف فدان من الأراضى الإسرائيلية خلال أسبوعين

قالت هيئة الحدائق الإسرائيلية، أمس الخميس 13 يونيو 2024 إن أكثر من 11 ألف فدان من الأراضي في إسرائيل احترقت خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أنه تم حرق أكثر من 60 ألف دونم (14830 فدانًا) من الأراضي منذ بداية العام، منها 45000 دونم (11120 فدانًا) منذ بداية الشهر، حسبما أفادت هيئة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

وأشارت إلى أن هذا يتجاوز 25000 دونم (6200 فدان) من الغابات التي دمرتها النيران في تلال القدس المحتلة في عام 2021، وحتى أكثر من 50000 دونم (12000 فدان) التي اشتعلت فيها النيران في محمية الكرمل الطبيعية في شمال إسرائيل في عام 2010، مما أدى إلى تدمير الغابات.

وزعمت أن نصف المناطق المتضررة، التي أشعلتها صواريخ حركة حزب الله المدعومة من إيران والمتمركزة في جنوب لبنان، تقع في محميات طبيعية وحدائق وطنية في الجليل ومرتفعات الجولان المحتل في شمال إسرائيل، والباقي في مناطق وغابات مفتوحة أخرى في المنطقة.