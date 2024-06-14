الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على الحجار يكشف كواليس تعاونه مع الفنان صلاح عبدالله فى "أجمل حاجة فيكى بجد مش عنيكى"

على الحجار
على الحجار

تحدث الفنان علي الحجار، عن كواليس أغنية "أجمل حاجه بجد فيكي مش عنيكي"، تأليف الفنان صلاح عبد الله، والتي نالت إعجاب الجماهير بصورة كبيرة.

“أجمل حاجة بجد فيكي مش عنيكي”

وقال الفنان علي الحجار، خلال لقائه ببرنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية “أون”: "أنا لقيته ناشرها على صفحته على فيسبوك، فطلبت منه غناء كلماته، وتحدثت مع شادي مؤنس لتلحين المقطع لإغراء صلاح عبد الله لتكملة الأغنية".

وتابع: "صلاح عبد الله كان سعيد جدًا بأدائي في أغنية أجمل حاجة بجد فيكي عنيكي منذ بداية التسجيل".

صداقة علي الحجار والفنان صلاح عبدالله 

وكشف الفنان صلاح عبد الله، عن سر تأليفه للأغنية، قائلا ضاحكا: "الأغنية لواحدة كنت أعرفها، أو لوحدة كنت عايز أعرفها".

علي الحجار صلاح عبدالله قناة اون معكم منى الشاذلي

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