الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحذيرات فى الصين من تأثير درجات الحرارة المرتفعة والجفاف على الزراعة

الزراعة في الصين
الزراعة في الصين

حذرت وزارة الزراعة الصينية من أن درجات الحرارة المرتفعة والجفاف فى أجزاء من البلاد يؤثران سلبًا على الزراعة فى فصل الصيف، مشيرة إلى أن درجات الحرارة المرتفعة عملت على تسريع فقدان التربة لرطوبتها، كما أن موجات الجفاف قد تستمر.

وأضافت الوزارة - فى بيان وفقًا لقناة (تشانل نيوز آشيا) بنشرتها الناطقة بالإنجليزية أمس الخميس، أنها قد أوفدت عدة مجموعات عمل لسبع محافظات بهدف التوجيه للتعامل مع الجفاف فيما يتعلق بالزراعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة فى أجزاء من الصين مستويات قياسية خلال الأسبوع الجاري، ما دفع السلطات إلى إصدار تنبيهات واتخاذ إجراءات من أجل تقليل التأثيرات على الزراعة وإمدادات المياه والطاقة.

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