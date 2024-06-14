مساعد البيئة للتخطيط والاستثمار يكشف حقيقة قطع الأشجار بحديقة "الميريلاند"

كشف محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار، حقيقة قطع الأشجار بحديقة "الميريلاند"، قائلًا: " يوم 17 مايو الماضي كان يوجد منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحدث عن حدوث قطع للأشجار في حديقة "الميريلاند" كما أشار إلى أنه تمهيد لتحويلها لأنشطة مقاهي وكافيهات".

وأضاف مساعد وزير البيئة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في نفس اليوم تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارة البيئة وتم اجراء معاينة على الطبيعة وتبين عدم وجود قطع لأي أشجار داخل الحديقة.

وأشار إلى أن الصور تم تداولها مرة أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 10 يونيو، وبناءً عليه تم اعادة المعاينة مرة أخرى من خلال اللجنة المعينة من وزارة البيئة وتبين عدم وجود أي تغيير عن المعاينة السابقة، وتم التنسيق الكامل مع مدير عام الحديقة والتشديد على عد تنفيذ أي أعمال تقليم أو تهذيب للأشجار إلا بالتنسيق الكامل مع حي مصر الجديدة".

وأوضح أن "الميريلاند" حديقة لها خصوصية وتعتبر من أقدم الحدائق الموجودة في مصر، وقد تبين على الأرض بأنه لم يتم إزالة أي نوع من الأشجار، لافتا إلى أن المنطقة التي تم تصويرها هي منطقة داخل الحديقة غير ممهدة، حيث يوجد بها أشجار لكن أرضيتها غير ممهدة ويتم فيها الآن أعمال تطوير والتي تتضمن انشاء مسطحات خضراء ومماشي حتى يستطيع مرتادي الحديقة الدخول إليها".