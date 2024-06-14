الجمعة 14 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استطلاع رأى: ثلثا الفلسطينيين يؤيدون هجوم 7 أكتوبر.. وارتفاع شعبية "حماس"

حماس
حماس

أظهر استطلاع جديد للرأي، أن ثُلثي الفلسطينيين يؤيدون الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، فيما يعتقد 80% منهم أن الهجوم جعل القضية الفلسطينية في "بؤرة الاهتمام العالمي"، كما أظهر ارتفاعًا في شعبية "حماس"، و"تراجع الثقة" في السلطة الفلسطينية.

وأفادت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، ونشرت نتائجه، الخميس، بأن أكثر من 60% من سكان قطاع غزة فقدوا أقارب لهم في الحرب على غزة.

وأفاد الاستطلاع بأن نصف سكان غزة يتوقعون انتصار "حماس"، وعودتها إلى حكم القطاع بعد الحرب، وربعهم يتوقع انتصار إسرائيل، فيما ارتفعت معدلات المطالبة باستقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعدلات شعبية "حماس"، والأسير مروان البرغوثي، وفي تأييد ما وصف بـ"العمل المسلح" مع هبوط في تأييد حل الدولتين، وأكثر من 60% يؤيدون حل السلطة الفلسطينية.

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