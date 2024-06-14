الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل عادل لـ"الشاهد": لم أر أى قيادة إخوانية فى مسيرات يوم 28 يناير

باسل عادل
باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إنه لم ير أي قيادة إخوانية في مسيرات يوم 28 يناير، وفوجئ بوجود لم يره من قبل بعد أحداث 28 يناير 2011.

وأضاف المهندس حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news،: "أنا من سكان مدينة نصر، ويوم الدعوة لـ 28 يناير اتحركنا من الحي السابع بعد صلاة الجمعة من شارع الطيران مظاهرة عاملة تتضخم جدًا بمشاركة كوادر سياسية  بحتة بعيدًا عن الإخوان والسلفين، والمسيرة اتحركت من الحي السابع في مدينة نصر حتى ميدان التحرير، ولم أرى أي قيادات إخوانية، وبعد العصر بالظبط ظهر لنا أشخاص مجهولين قادمين من كل مداخل التحرير، ظهور هذه المجموعات كانت بعد اختفاء المقاومة من جانب النظام في الميدان، وكانوا حزم من الجماعات، وتشعر أن جزء كبير منهم قادمين من خارج القاهرة".

 

وواصل: “هُنا بدأت أفهم أننا في حالة من حالات ركوب الميدان، أو ركوب الناجح، وبدأنا نتكلم مع بعض كسياسيين ومواطنين، على هذه الجماعات ومحدش عارف هما مين، لغاية ما بدأو يقربوا مننا وفهمنا أنهم الإخوان”.

وتابع: “أرى أن مسائلة مشاركة الإخولو، كانت بعد ما انتهت المقاومة الداخلية وأخلت قواها بالكامل ولا في التحرير ولا محيطها، وبعدها بدأ ظهور الإخوان، وتمركزوا حول أنفسهم، ولم أشعر أن الإخوان يصلحون أن يكونوا شركاء من أول لحظة في يناير 2011، لأن اللي مدفعي التمن مينفعش يجي يحصد النتيجة”.

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