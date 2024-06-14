الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل الفتة باللحمة فى عيد الأضحى 2024

الفتة باللحمة
الفتة باللحمة

 عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية عظيمة تحتفل بها الأمة الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. 

 

يُعَدُّ إعداد الفتة باللحمة من الأطباق التقليدية التي تتزين بها الموائد في هذا العيد، وهي وجبة غنية بالعناصر الغذائية ونكهتها الشهية تجعلها مفضلة لدى الجميع. فيما يلي طريقة تحضير الفتة باللحمة بطريقة تقليدية:


 

المكونات:

- كيلوجرام من لحم الضأن (يفضل أن يكون من الكتف أو الرقبة)

- رغيفان من الخبز البلدي

- كوبان من الأرز الأبيض

- بصلة كبيرة مقطعة إلى أرباع

- 4 فصوص من الثوم المهروس

- ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزبدة

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

- ملعقة صغيرة من الكمون

- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة

- ملح حسب الرغبة

- نصف كوب من الخل الأبيض

- نصف كوب من مرق اللحم

- بقدونس مفروم للتزيين

 

طريقة التحضير:

تحضير اللحم:

1. نضع اللحم في قدر كبير ونغمره بالماء. نضيف البصلة المقطعة وورق الغار والفلفل الأسود والملح.

2. نترك اللحم يغلي على نار متوسطة حتى يتكون الرغوة، ثم نزيلها باستخدام ملعقة.

3. نغطي القدر ونترك اللحم ينضج لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعة ونصف، أو حتى يصبح طريًا.

4. بعد النضج، نخرج اللحم من المرق ونصفي المرق ونحتفظ به لاستخدامه لاحقًا.

 

تحضير الأرز:

1. نغسل الأرز جيدًا وننقعه في الماء لمدة 15 دقيقة.

2. في قدر آخر، نذوب ملعقة كبيرة من السمن ثم نضيف الأرز ونقلبه قليلًا.

3. نضيف مرق اللحم إلى الأرز بمقدار ضعف كمية الأرز، ونتركه على نار متوسطة حتى يتشرب المرق.

4. نغطي القدر ونخفض النار، ونترك الأرز ينضج لمدة 15-20 دقيقة.

 

تحضير الخبز:

1. نقطع الخبز البلدي إلى مكعبات صغيرة ونحمصه في الفرن حتى يصبح مقرمشًا.

2. في قدر صغير، نذوب ملعقة من السمن ونضيف إليها الثوم المهروس ونقلبه حتى يصبح لونه ذهبيًا.

3. نضيف الخل إلى الثوم ونتركه على النار لدقيقة واحدة، ثم نضيف نصف كوب من مرق اللحم ونتركه يغلي لمدة دقيقة أخرى.
 

التجميع:

1. في صينية التقديم، نضع طبقة من الخبز المحمص ونسكب فوقها خليط الثوم والخل بالتساوي.

2. نضيف طبقة من الأرز المطبوخ فوق الخبز.

3. نوزع قطع اللحم المطهوة فوق الأرز بشكل متساوٍ.

4. نزين الفتة بالبقدونس المفروم ونقدمها ساخنة.

 

نصائح:

- يمكن تقديم الفتة مع صلصة الطماطم كإضافة للنكهة.

- تأكد من أن اللحم طري جدًا لضمان تجربة تناول ممتعة.

- يمكن استخدام الخبز الشامي أو أي نوع من الخبز المفضل بدلًا من الخبز البلدي.

 

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