الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باسل عادل لـ"الشاهد": يوم 25 يناير صباحًا قلت لأودى مصر هيحصل فيها حاجة

باسل عادل
باسل عادل

قال الدكتور باسل عادل، البرلماني السابق ومؤسس كتلة الحوار، إنه يوم 25 يناير تأكد من أن الوضع مختلف، بسبب قلق النظام وقتها، وطريقته في التعامل مع الموقف والمواطنيين المجتمعين في الميدان.

وأضاف المهندس حازم عمر، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز عبر قناة extra news: "قبل مظاهرات كفاية كان بينزل فيها أعداد كبيرة من النُخبة الثقافية السياسية وكنت بشارك فيها، ولكن كانت لا تنبئ بـ ثورة، ولكن يوم 25 يناير بالحس السياسي وكنت مع أولادي في النادي وقلت لهم مصر هتحصل فيها حاجة والدنيا هتتغيير".

وواصل: "الساعة 9 بالظبط بليل كنت في ميدان التحرير، بشوف الوضع ونظريتي تأكدت إن المسألة المرة دي مختلف تمامًا، فرأيت كل التيارات السياسية المعروفة في ذلك الوقت ومنخرطة في العمل السياسي، وأيضًا وجوها جديدة وروحا جديدة، وحتى نداءات النظام للمواطنيين بالمغادرة تحسسك إنه هيحصل حاجة، وإن الدولة قلقانة، وحالة الهلع والفزع دي الحقيقية كبرت يوم 25 يناير ومكنت المواطنين من الميدان ومن الحركة الثورية".

واستكمل: "فالميدان كان به خصمان أي طرف وهم المواطنيين مطالبين بالتغيير، أمام الدولة التي كانت تريد أن تحتوي هذه الحالة ولديها حالة من حالات الفزع، نظام شاخ بقاله فترة طويلة جدًا 30 عامًا، فضلًا عن وود صراع بين النظام في ذلك الوقت بين الحرس الجديد والقديم، هو نفسه كان في حالة تآكل وصراع، وبالتالي كل الرؤية دي بالوجوه اللي شوفتها في الميدان حسيت الجو نفسه كان بيقول فيه حاجة".

واستطرد: "ولكن كان كل حوارات السياسيين والمثقفين والمواطنيين اللي انخرطوا لسنوات طويلة في العمل السياسي، كان لديهم روح مختلفة، وحالة من حالات الأمل والإحساس إن المرة دي هيحصل تغيير".

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