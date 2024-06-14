الجمعة 14 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبل عيد الأضحى.. طرق طبيعية تساعدك فى الحصول على بشرة مشرقة

بشرة مشرقة
بشرة مشرقة

مع اقتراب عيد الأضحى، يسعى الكثيرون لتحضير أنفسهم لاستقبال هذا الحدث الكبير بأفضل صورة ممكنة، ومن ضمن التحضيرات التي يهتم بها الناس هي العناية بالبشرة لضمان أن تبدو مشرقة ونضرة خلال أيام العيد،إليك مجموعة من الماسكات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لترطيب بشرتك قبل عيد الأضحى:

ماسك العسل والأفوكادو

المكونات:

- نصف حبة أفوكادو ناضجة

- ملعقتان كبيرتان من العسل

الطريقة:

1. اهرسي نصف حبة الأفوكادو جيدًا حتى تصبح ناعمة.

2. ضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل وامزجي المكونات جيدًا.

3. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ماسك الزبادي والخيار

المكونات:

- نصف حبة خيار

- ملعقتان كبيرتان من الزبادي الطبيعي

الطريقة:

1. ابشري نصف حبة الخيار واخلطيه مع الزبادي.

2. ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

3. اشطفي وجهك بالماء البارد وجففيه بلطف.

ماسك الشوفان والعسل

المكونات:

- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون

- ملعقتان كبيرتان من العسل

- ملعقة صغيرة من الماء الدافئ (إذا لزم الأمر)

الطريقة:

1. اخلطي الشوفان المطحون مع العسل جيدًا.

2. إذا كان المزيج سميكًا جدًا، أضيفي ملعقة صغيرة من الماء الدافئ لتمييعه قليلًا.

3. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

ماسك الموز والعسل

المكونات:

- نصف حبة موز ناضجة

- ملعقة كبيرة من العسل

الطريقة:

1. اهرسي نصف حبة الموز جيدًا حتى تصبح ناعمة.

2. أضيفي ملعقة كبيرة من العسل وامزجي المكونات جيدًا.

3. ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.

4. اغسلي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.

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